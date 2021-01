Reciba un mensaje de texto, haga clic en el enlace: los nuevos mensajes de texto del DOH acelerarán la notificación de exposición en todo el estado

OLYMPIA. A partir de hoy, el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) comenzará a enviar un código de verificación por mensaje de texto a todas las personas del estado de Washington que den positivo en la prueba de COVID-19.



El objetivo es ayudar a los usuarios de la notificación de exposición WA Notify a alertar más rápido a los demás usuarios en caso de que hayan estado expuestos.Las personas que den positivo en la prueba de COVID-19 seguirán recibiendo una notificación de su proveedor de atención médica o del centro de análisis, eso no cambiará.



Sin embargo, todos los que den positivo también recibirán un mensaje de texto. Ese mensaje incluye un enlace para activar un código de verificación dentro de WA Notify y alertará anónimamente a los usuarios de que pueden haber estado expuestos.



El mensaje de texto se muestra a continuación.Las personas que dan positivo pueden esperar recibir un mensaje de texto del DOH en un plazo de 24 horas después de que obtengamos su resultado. Todos los que reciban un mensaje de texto y no usen WA Notify pueden simplemente ignorarlo.



Actualmente, la salud pública proporciona el código de verificación durante el proceso de investigación del caso, pero esto debería acelerar el proceso de notificación.



“La adopción de la tecnología de notificación de exposición ha resultado exitosa en el estado de Washington, por lo que me complace que podamos hacer esta mejora para que los códigos de verificación lleguen más rápido a los usuarios de WA Notify”, comentó Lacy Fehrenbach, secretaria adjunta dedicada a la respuesta a la COVID-19.



“Cuanto antes se notifique a una persona de una posible exposición, más rápido podrá tomar medidas para evitar la propagación de la COVID-19, y posiblemente salvar vidas”.



Desde el 30 de noviembre de 2020, casi 1.66 millones de personas han activado WA Notify con éxito, una herramienta simple y anónima para notificar la exposición que usa los teléfonos inteligentes para ayudar a detener la propagación de la COVID-19.



WA Notify está disponible en más de 29 idiomas para que la mayor cantidad posible de residentes de Washington pueda acceder a esta herramienta. WA Notify usa tecnología desarrollada conjuntamente por Google y Apple que preserva la privacidad y funciona sin recopilar ni revelar la ubicación ni los datos personales. Los usuarios pueden optar por dejar de usarla en cualquier momento.



Para obtener más información:Visite WANotify.org para ver cómo agregar WA Notify a su teléfono inteligente.La información sobre WA Notify está disponible en varios idiomas: WANotify.org/languages.Vea este video(solo en inglés) que describe cómo funciona WA Notify.Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa.





Visit the DOH Newsroom for all news releases.

Subscribe to get news releases in Spanish. You will continue to receive the English version.



Washington State Department of Health is your source for a healthy dose of information.