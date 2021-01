Apple y Amazon también vetan la red social Parler tras el asalto al Capitolio

Nueva York, 10 ene (EFE News).- Apple y Amazon se sumaron a Google en las últimas horas y vetaron a la red social Parler, que se ha hecho muy popular recientemente entre conservadores y extrema derecha, ante su negativa a regular contenidos que incitan a la violencia.

El movimiento llega después del asalto al Congreso protagonizado por simpatizantes del presidente saliente, Donald Trump, y deja el futuro de Parler en el aire.

La red social ha crecido de forma muy importante en los últimos meses, al convertirse en refugio de figuras de la extrema derecha cuyos contenidos incumplen las normas contra el discurso de odio y la violencia de plataformas como Twitter o Facebook, y de conservadores que ven a los gigantes de internet como sesgados en su contra.

El gran “boom” para Parler llegó después de las elecciones del pasado noviembre, fecha desde la que ha duplicado sus usuarios hasta los 10 millones, según la empresa.

La red social no prohíbe el discurso de odio ni tiene ningún tipo de filtro contra las informaciones falsas, aunque sí veta el spam y actividades ilegales.

Esa apuesta, que ha sido su gran baza, podría condenarla ahora a desaparecer o a convertirse en algo marginal ante la presión de los gigantes de Silicon Valley.

Primero fue Google, el pasado viernes, quien retiró la aplicación de Parler de su tienda virtual y en la noche del sábado, Apple le siguió los pasos, tras haber dado a la empresa 24 horas para implementar un plan de moderación en su plataforma.

“Siempre hemos apoyado que haya puntos de vista diversos representados en la App Store, pero en nuestra plataforma no hay sitio para las amenazas a la violencia o las actividades ilegales. Parler no ha tomado medidas adecuadas para responder a la proliferación de estas amenazas a la seguridad de las personas”, señaló la empresa de la manzana mordida en un comunicado.

Apple dijo que mantendrá a Parler -que asegura que ha reforzado su moderación para tratar de eliminar contenidos de incitación a la violencia- fuera de su tienda de aplicaciones hasta que resuelva este asunto.

Mientras, Amazon informó a Parler de que a partir de la noche de este domingo dejará de darle servicios de alojamiento web, lo que supondría que la red social quede inaccesible para sus usuarios a menos que encuentre un nuevo proveedor, no sólo a través de su aplicación para móviles sino también a través de navegadores web.

La decisión de Amazon, adelantada por el medio Buzzfeed, responde según la compañía a una violación de sus términos de uso por no eliminar contenido violento.

Parler se ha convertido rápidamente en un altavoz de numerosas teorías de la conspiración y fue uno de los canales principales en la organización de las protestas que terminaron con el asalto al Capitolio.

Desde entonces, en la red se pueden leer numerosos mensajes llamando a nuevos disturbios, animando a ciudadanos a acudir armados a protestar en Washington o pidiendo la ejecución de figuras políticas.

En un mensaje en la red social, el consejero delegado de Parler, John Matze, denunció que las medidas contra su plataforma son un “ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para acabar con la competencia”.