Lisa Murkowski, la primera senadora republicana que pide la dimisión de Trump

Washington, 8 ene (EFE News).- Lisa Murkowski, de Alaska, se convirtió este viernes en la primera senadora republicana en pedir la dimisión del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, al que se acusa de haber instigado el asalto al Capitolio del pasado miércoles, que dejó cinco muertos.

“Quiero que renuncie. Lo quiero fuera. Ha causado bastante daño”, dijo Murkowski en una entrevista con el diario Anchorage Daily News en relación al asalto violento de los seguidores de Trump al Congreso para interrumpir una sesión en la que los legisladores certificarían la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

“Creo que debería irse. Dijo que no se presentará, no aparecerá en la toma de posesión (de Biden)”, aseguró la senadora en referencia al anuncio de Trump de que no participará en la transmisión del mando a Biden el próximo 20 de enero.

La senadora, de 63 años y que ocupa un escaño en la Cámara Alta desde 2002, acusó al gobernante de no concentrarse “en lo que está pasando” con la pandemia del coronavirus, que ha dejado 21,8 millones de contagios y más de 368.000 muertes en Estados Unidos.

“O está jugando golf o en su Despacho Oval echando humo y arrojando debajo del autobús a todas las personas que le han sido leales y fieles, comenzando por el vicepresidente (Mike Pence)”, dijo Murkowski al rotativo.

Trump llamó cobarde a Pence el mismo miércoles por no haber revocado la victoria electoral de Biden en la sesión del Congreso que fue asaltada violentamente por sus seguidores, algo para lo que el vicepresidente no tenía capacidad legal pese a presidir la sesión.

Murkowski aseguró que Trump en realidad “no quiere quedarse”, pero no renuncia “por el título” y “por su ego”.

“Necesita salir. Necesita hacer lo correcto, pero no creo que sea capaz de hacer algo bueno”, agregó la senadora.

Entre los senadores demócratas han sido mayoritarias las peticiones de dimisión o de un juicio político a Trump tras los incidentes del miércoles, pero Murkowski es la primera republicana del Senado que pide su salida del cargo.

“Si el Partido Republicano se ha convertido en nada más que en el partido de Trump, sinceramente cuestiono si este es el partido para mí”, reflexionó la senadora.

Los demócratas de la Cámara de Representantes, donde son mayoría, han iniciado los preparativos para someter a un segundo juicio político a Trump, al que acusan de “incitar una insurrección” por el asalto al Congreso de sus partidarios.

Según medios locales, los legisladores planean presentar su acusación contra el presidente saliente el próximo lunes, y con el juicio político pretenden también su inhabilitación para ocupar futuros cargos políticos.

Murkoski ha sido crítica con la gestión de Trump desde hace tiempo, aunque también lo ha apoyado en muchas ocasiones y el año pasado llegó a decir a los periodistas que no sabía si le votaría en las elecciones.