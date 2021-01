Enfermero hispano acusado de estafa de 475.000 dólares con programas de ayuda

Miami, 9 ene (EFE News).- Un enfermero hispano de 55 años y residente en Miami está acusado de haber estafado a dos programas de ayuda federal para afectados por la pandemia de covid-19, de los que recibió 475.000 dólares presuntamente haciéndoles creer que tenía empleados a su cargo, cuando no era así.

Giraldo Caraballo recibió 420.000 dólares del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), pensado para evitar despidos durante la pandemia, y 55.000 del Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL), que tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la crisis, informaron medios locales.

Giraldo Caraballo compareció por primera vez ante el juez el viernes 8 de enero.

El 29 de enero tiene otra cita en los tribunales federales de Miami y la Fiscalía ha pedido a los ciudadanos que tengan información sobre ese caso que la brinden al Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia.

Según los fiscales federales, la empresa Professional Skills Inc. no tenía empleados, pero Caraballo dijo al solicitar ayuda del programa PPP que tenía una nómina mensual promedio de 168.000 dólares con 28 personas a su cargo.

En la solicitud de EIDL informó que había tenido cuatro empleados y 180.000 en ingresos brutos en 12 meses, dijeron los fiscales.

La empresa no tenia empleados, según la acusación.

Los agentes del FBI informaron que Caraballo usó el dinero de los contribuyentes que fue designado para ayudar a salvar empleos y mantener las empresas en funcionamiento durante la pandemia para gastos personales.

Los fiscales dijeron que hay evidencia de que luego transfirió 239.000 dólares a una cuenta bancaria personal.