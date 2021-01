Las polémicas vacaciones en México de personalidades en tiempos de pandemia

México, 5 ene (EFE News).- Nunca antes habían sido tan polémicas en México algunas vacaciones de los famosos como en los tiempos de la pandemia.Y las redes no perdonan lo más mínimo cuando se trata de figuras públicas como la cantante inglesa Dua Lipa o el funcionario mexicano Hugo López-Gatell.

Tan beneficiosas, como peligrosas, las redes sociales, cuyo uso e impacto ha aumentado desde el estallido de la pandemia, han generado reacciones y fuertes críticas ante aquellos que se han atrevido a romper el confinamiento para viajar y disfrutar del mar.

El más reciente caso fue la visita a las playas de Tulum, en el sureño estado de Yucatán, de la cantante inglesa autora de “Don’t start now”, Dua Lipa.

Lipa fue llamada “covidiota” en redes después de difundirse unas imágenes de ella rodeada de sus amigas y su novio en el mar.

Asimismo, las vacaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, tuvieron mucho impacto al ser fotografiado sin mascarillas en el viaje en avión y en playas del estado de Oaxaca en pleno pico de la pandemia cuando la Ciudad de México se encuentra en emergencia sanitaria por la alta ocupación hospitalaria.

Las redes sociales se encendieron con críticas sobre sus actos pero, a su regreso, López-Gatell aseguró no tener “nada que ocultar” porque había seguido los cuidados necesarios y sus propias recomendaciones de pasar las fiestas de fin de año en grupos pequeños.

El presentador y comediante Chumel Torres mostró su inconformidad por las vacaciones del subsecretario a través Twitter, pero sus seguidores le recordaron de inmediato las vacaciones él había pasado en Puerto Vallarta, Jalisco, a inicios de diciembre y apelaron a la congruencia.

La bailarina cubana Niurka Marcos tampoco salió bien librada. Tras hacer un llamado a sus seguidores a quedarse en casa para las fiestas de fin de año compartió en redes su más reciente viaje a Mérida, Yucatán.

En las fotos se observa a la también actriz acompañada por al menos 13 personas entre amigos y familiares.

Esto causó la indignación de muchos pues, además de no haberse quedado en casa, Niurka Marcos y sus amistades no respetaban ni la sana distancia ni utilizaban el cubrebocas.

Aunque estos han sido los casos más sonados de inicio de 2021, 2020 estuvo enmarcado por polémicas parecidas.

Uno de los de mayor repercusión fue el de la “influencer” mexicana Bárbara de Regil, quien disfrutaba de la playa de Tulum en octubre cuando fue sorprendida por la llegada del huracán Delta.

Internautas criticaron sus vacaciones en tiempos de pandemia y su exacerbado uso de redes sociales ante una emergencia como la que anunciaba el huracán.

De esto mismo fue acusada la actriz Sherlyn González, quien también se encontraban en Yucatán con su bebé de meses.

Actualmente en México se tienen registrados 1.455.219 casos acumulados y 127.757 muertes por la covid-19.