Muere el excorredor Little ‘La Franquicia’, miembro del Salón de la Fama

Englewood (Colorado, EE.UU.), 2 ene (EFE).- El excorredor de los Broncos de Denver, Floyd Little, más conocido como ‘La Franquicia’, y Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano, murió el día de Año Nuevo a la edad de 78 años, de acuerdo a la información ofrecida por sus familiares.

A Little le habían diagnosticado cáncer, que se hizo público en mayo pasado, y trasladado en noviembre a cuidados paliativos.

David Baker, presidente y director ejecutivo del Salón de la Fama del Fútbol Americano, dijo a través de un comunicado que “Floyd Little fue un verdadero héroe del deporte. Era un hombre de gran integridad, pasión y coraje”.

Agregó que “sus contribuciones fuera del campo fueron incluso mayores que sus asombrosos logros. La sonrisa, el corazón y el carácter de Floyd personificaron lo que significaba tener una vida en el Salón de la Fama”.

La familia del difunto indicó también en un comunicado que “extiende su gratitud a todos los que han apoyado a Floyd Little y a ellos durante este tiempo con oraciones, llamadas y sus sinceras expresiones de amor”.

Roger Goodell, comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), a través de un comunicado destacó que quienes rodeaban a Little estaban orgullosos de haberlo conocido.

El máximo responsable de la NFL recordó: “Tuve la suerte de conocer a Floyd y fui testigo de primera mano del impacto que generó en los demás porque no solo era un gran deportista sino un ser un humano increíble, que siempre pensaba en los demás”.

Indicó que “siempre que representó a los Broncos en el sorteo universitario anual de la NFL, otros inmediatamente buscaban saludarlo y su genuina emoción de estar con sus compañeros leyendas y su orgullo y pasión por los Broncos era inconfundible”.

“El fútbol, los Broncos y la NFL eran una gran parte de su vida, pero nada podía superar el amor y el afecto que sentía por su esposa DeBorah y sus hijos Marc, Christy y Kyra. A ellos y a toda la familia Little les expresamos nuestro más sentido pésame”, indicó.

Little se había convertido en una persona habitual en las ceremonias en Canton (Ohio), para el Salón de la Fama.

‘La Franquicia’ fue consagrado en la promoción del Salón de la Fama del 2010 después de haber sido tres veces All American en Syracuse y formar parte del Salón de la Fama Universitario.

Little, quien fue la sexta selección del sorteo de la Liga Americana de Fútbol (AFL)-NFL de 1967 de los Broncos, jugó nueve temporadas con Denver y corrió para 6.323 yardas con 43 touchdowns.

Esos primeros años de la franquicia de los Broncos, uno de los equipos originales de la AFL en 1960, generalmente fueron una lucha en el campo, ya que Little protagonizó equipos que no llegaron a los playoffs.

También se convirtió en el primer jugador en liderar la NFL en carreras terrestres mientras jugaba con un equipo de último lugar (1971, con 1.133 yardas). Los Broncos no llegaron a los playoffs hasta la temporada de 1977, dos años después del retiro de Little.

A principios de este año, el excompañero de equipo de Syracuse, Pat Killorin, hizo público el diagnóstico de cáncer de Little cuando creó una página de GoFundMe llamada ‘Friends of Floyd’.

Little tenía un tumor neuroendocrino en etapa 2, por lo que se recaudaron más de 100.000 dólares para ayudar a los Little con los costos médicos.

Little tenía su número, el 44, retirado tanto por Syracuse como por los Broncos.

A Little se le llamó ‘La Franquicia’ porque a su fichaje, cuando los jugadores podían elegir entre la NFL y la AFL, se le atribuyó el mérito de evitar que el equipo se mudara en la década de 1960 y de ayudar a convencer a los votantes locales de aprobar fondos para construir el Mile High Stadium, en Denver.