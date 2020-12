Hilaria Baldwin pide privacidad y dice que se tergiversó su historia

Nueva York, 30 dic (EFE News).- La escritora e instructora de yoga Hilaria Baldwin, esposa del actor Alec Baldwin, ha afirmado en una entrevista publicada este miércoles por The New York Times que se ha “tergiversado” su historia personal, insiste en que España forma parte de su vida aunque nació en Boston, y reivindica su derecho a la privacidad.

“Hoy tenemos la oportunidad de clarificar para la gente que se ha confundido, y que ha sido confundida de algunas maneras por gente que me tergiversa”, dice al periódico Baldwin, protagonista de una reciente polémica tras haber sido acusada de fingir una “falsa identidad” española a través de “cuentas falsas de Twitter”, según describe.

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter con el nombre de un personaje de ficción cuestionó el origen español de Baldwin con vídeos en los que se le escuchaba hablar en inglés con acento español y con dificultades para acertar con una palabra, mientras que en otros habla un inglés fluido y sin acento, entre otras cosas.

“Las cosas que he compartido sobre mí están muy claras. Nací en Boston. Pasé tiempo en Boston y España. Mi familia ahora vive en España. Me mudé a Nueva York cuando tenía 19 años y he vivido aquí desde entonces. Siento que he pasado diez años compartiendo esa historia una y otra vez. Y ahora parece que no es suficiente”, relata.

“¿Dónde están las pruebas irrefutables? Mis intenciones son vivir mi vida y mi vida está creada por mis padres, mis diferentes experiencias, mis lenguas, mi cultura, y, sí, mis hijos tienen nombres muy influidos por el español”, sostiene Baldwin, que eligió cambiarse el nombre de Hillary a Hilaria porque, asegura, así la llamaban en casa.

La escritora, sobre todo, revindica su derecho a la “privacidad”: “La gente dice, ‘no tienes derecho a tu privacidad porque te casaste con una persona famosa y tienes Instagram’. Bueno, eso no es verdad”.

Desde que se casó con Alec Baldwin en 2012, Hilaria ha sido presentada en los medios como una española nacida en Mallorca, entre ellos la revista “¡Hola!”, que le ha dedicado portadas y en cuyo caso ha dicho que no sabía que había reportado erróneamente su identidad porque no lee los artículos sobre ella misma.

Baldwin evita dar detalles sobre su infancia ni hacer “una línea temporal” pero revela que en su niñez viajaba a España por una “mezcla” de asuntos “escolares” y “vacaciones”, y que su familia dividía el tiempo entre Madrid, Sevilla y Valencia hasta que hace unos años sus padres y hermano se asentaron en Mallorca.

En ese sentido, rechaza que se le acuse de apropiación cultural porque ha crecido con ambas culturas, y declara: “¿Quién dice lo que se te permite absorber y no absorber cuando estás creciendo?”. “Esto ha sido parte de toda mi vida, y no puedo hacer que desaparezca solo porque alguna gente no lo entiende”, añade.

Baldwin señala que después de la pandemia la familia que ha formado con el intérprete de “Saturday Night Live”, con el que tiene cinco hijos, planea pasar más tiempo en Mallorca y ha escolarizado a los pequeños en una escuela bilingüe, además de hablarles español en casa.