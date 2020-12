Trump y Michelle Obama, hombre y mujer más admirados en EEUU, según encuesta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 29 dic (EFE News).- El presidente saliente, Donald Trump, y la exprimera dama Michelle Obama son el hombre y la mujer más admirados en el país en 2020, según una encuesta anual de Gallup.

Tras quedar empatado el año pasado con el exmandatario Barack Obama (2009-2017), Trump está en primer lugar en 2020, poniendo así fin a los doce años de reinado de su predecesor como primero de esta lista. Obama está empatado además con el expresidente Dwight Eisenhower (1953-1961) como el más admirado de la historia de EE.UU.

En respuesta a la cuestión “¿Cuál es el hombre vivo en cualquier parte del mundo sobre el que haya leído o del que haya escuchado algo que más admira?”, el 18 % de los encuestados respondieron Trump; el 15 % Obama; el 6 % el presidente electo Joe Biden; y el 3 % el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

Completan la lista de los diez más admirados el papa Francisco, el magnate Elon Musk, el senador por Vermont Bernie Sanders, el filántropo y fundador de Microsoft, Bill Gates, el jugador de baloncesto Lebron James y el dalái lama.

En las 74 veces que Gallup ha hecho esta encuesta desde 1946 el presidente en ejercicio ha encabezado la lista 60 veces.

Los presidentes que no han liderado este listado estando en el poder han sido Harry Truman, entre 1946-1947 y 1950-1952; Lyndon Johnson, en 1967 y 1968; Richard Nixon, en 1973; Gerald Ford, en 1974 y 1975; Jimmy Carter, en 1980; George W. Bush, en 2008; y Trump, en 2017 y 2018.

Gallup explicó que cuando el mandatario en ejercicio no es la principal elección normalmente se debe a que es impopular, lo que fue el caso de Trump en 2017 y 2018, cuando obtuvo porcentajes de aprobación del 36 y el 40 %, respectivamente, y acabó segundo tras Obama como hombre más admirado de EE.UU.

Pese a que actualmente, su porcentaje de aprobación es similar, el 39 %, el predominio de Trump entre los republicanos contrasta con la división entre los demócratas a la hora de elegir cuál es la figura que más admiran, lo que le ha empujado al primer puesto.

Entre las mujeres, Michelle Obama está a la cabeza del sondeo por tercer año consecutivo con el 10 % de apoyo y le sigue la vicepresidenta electa Kamala Harris, con el 6 %, y la primera dama Melania Trump, con el 4 %.

Después de ellas, las mujeres más admiradas por los estadounidenses son la presentadora de televisión Oprah Winfrey; la canciller alemana, Angela Merkel; la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la legisladora izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez; la reina Isabel de Inglaterra; la jueza ultraconservadora del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett; y la activista climática Greta Thunberg.

Al igual que los presidentes en ejercicio, normalmente los encuestados suele citar a la primera dama como la mujer más admirada.

En las 71 veces que Gallup ha preguntado sobre ellas desde 1948, los estadounidenses han respondido en 18 ocasiones que era la primera dama y en 57 una ex primera dama.

Este ha sido el caso desde 1997, con Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton, como la más nombrada, al igual que Michelle Obama, de 2018 a 2020; y Laura Bush, en 2001.

Melania Trump ha estado entre las 10 primeras en los últimos cuatro años pero nunca ha liderado la lista, como le ocurrió a sus predecesoras Bess Truman (1945-1953) y Lady Bird Johnson (1963-1969).

La encuesta fue llevada a cabo por teléfono entre el 1 y el 17 de diciembre sobre una muestra aleatoria de 1.080 adultos de edades superiores a los 18 años en los 50 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia.

El margen de error del sondeo es de ± 4 con un nivel de confianza del 95%.