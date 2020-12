Tren que transportaba petróleo crudo se descarrila cerca de Custer, condado de Whatcom.

Tweet on Twitter

Por el personal de Seattle Times

Un tren que transportaba petróleo crudo se descarriló cerca de Custer, en el condado de Whatcom, y se ordenó a todas las personas que se encontraran en un radio de media milla de Custer que evacuaran de inmediato, dijeron las autoridades el martes por la tarde.

El tren descarriló a las 11:46 a.m. por razones desconocidas, dijo la policía Heather Axtman, oficial de información pública de la Patrulla del Estado de Washington para los condados de Snohomish, Skagit, Whatcom e Island.

Entre tres y cinco coches descarrilaron por completo y se incendiaron. Una vez que el departamento de bomberos extingue completamente el fuego, se recomienda al público que espere hasta que la columna de humo se disipe para asegurarse de que el área sea segura nuevamente.

Cualquiera que se encuentre en un radio de media milla de la cuadra 7600 de Custer School Road debe evacuar debido a la toxicidad del petróleo crudo, agregó Axtman. No se han reportado heridos.

La Oficina del Sheriff del condado de Whatcom dijo a la 1:15 p.m. que los funcionarios están en el proceso de evacuar a todos en un radio de media milla de 7500 Portal Way.

Debe evitarse el área. El alguacil Bill Ello también dijo que no cree que nadie haya resultado herido, incluido el conductor del tren. Un equipo de materiales peligrosos está en la escena para manejar los impactos tóxicos del petróleo crudo.

La Interestatal 5 se cerró entre Grandview Road y Birch Bay Lynden Road, según el Departamento de Transporte del Estado de Washington. I-5 reabrió a las 2 p.m. en ambas direcciones.

“Si no tiene que viajar por la zona, no lo haga. Si lo hace, use una ruta alternativa ”, dijo.

WSDOT aconseja a los conductores que utilicen los cruces fronterizos de Sumas o Lynden si se dirigen a la frontera canadiense. “Los viajeros de carga todavía pueden usar la autopista 548 para llegar al cruce de Blaine, pero me imagino que habrá tráfico adicional en esa dirección”, dijo. Jenny Reich, residente de Custer desde hace mucho tiempo y propietaria de Whimsy Art Glass, se estaba preparando para abrir su tienda de vidrio el martes por la tarde cuando la sorprendió.

Estaba tan acostumbrada a los ruidos y temblores que acompañan a vivir cerca de una línea de ferrocarril que ya no se da cuenta de los trenes. “Pero de repente fue un ruido realmente grande y todo estaba temblando”, dijo Reich.

Una columna de humo negro, procedente del fuego que siguió al descarrilamiento, oscureció la vista por la ventana. Poco después de que llegara el personal de emergencia al lugar, se le recomendó a Reich que evacuara su negocio. Agarró su billetera, llaves y perro y salió a la carretera.

“Estamos al tanto del incidente y lo estamos monitoreando”, dijo Eric Weiss, portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.