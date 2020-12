Ventas navideñas en línea aumentan, pero muchos regalos no llegarán a tiempo

Chicago (IL), 18 dic (EFE News).- Las ventas navideñas en línea, que este año alcanzarán niveles históricos en Estados Unidos, han colapsado los servicios de entrega de millones de paquetes y regalos que corren el riesgo de no llegar a tiempo para ser colocados en el arbolito durante las fiestas.

La empresa Adobe Analytics calculó las ventas en 184.000 millones de dólares, 30 % más que el año pasado, lo que ha generado millones de paquetes extra imposibles de entregar en tiempo y forma.

El problema no es solamente del Servicio Postal de EE.UU., sino además de compañías privadas poseedoras de gran infraestructura de distribución, como FedEx, UPS o Amazon. Todas tienen atrasos en las entregas y, al igual que los comerciantes, emiten advertencias y disculpas a los consumidores, que recurren a las redes sociales para ventilar sus quejas.

El Servicio Postal reconoció retrasos temporales debido a un “récord histórico del volumen de paquetes” que desafían su capacidad, así como a la escasez de empleados debido a la pandemia de covid-19, según un comunicado.

La empresa ShipMatrix, que analiza los datos de envío en el país, informó que a comienzos de la temporada la mayoría de las empresas mantuvieron la regularidad de sus entregas. Entre el 22 de noviembre y el 5 de diciembre, FedEx, UPS y el Servicio Postal entregaron a tiempo 94,9 %, 96,3 % y 92,8 %, respectivamente, de los paquetes.

Luego, el Servicio Postal entregó aproximadamente 79 % de los paquetes a tiempo durante la semana que terminó el 3 de diciembre y solo 60 % durante la semana que terminó el 10 de diciembre.

A su vez, UPS entregó aproximadamente 83 % de los paquetes a tiempo durante la semana que finalizó el 10 de diciembre, mientras FedEx entregó 66 % a tiempo, frente al 75 % de la semana anterior.

Las empresas han tomado medidas para manejar los paquetes adicionales, inclusive trabajando los domingos, pero con las demoras actuales igualmente hay alrededor de 2,5 millones de paquetes que podrían tardar uno o dos días más que lo esperado en llegar a destino.

Amazon tuvo que contratar cientos de miles de trabajadores para satisfacer la demanda de entregas a domicilio durante la pandemia. UPS y FedEx anunciaron 100.000 y 70.000 trabajos de temporada, respectivamente, para ayudar a lidiar con los paquetes adicionales, pero no ha sido suficiente.

Al acercarse la Nochebuena, muchas de las grandes tiendas parecen desistir de las entregas a domicilio y exhortan a sus clientes a recoger personalmente las compras en lugar de arriesgarse a una entrega tardía.

Las ventas récord en línea en Navidad no deberían ser una sorpresa, según la consultora KPMG, que encuestó consumidores de 12 mercados diferentes para comprender cómo están cambiando sus necesidades y expectativas. Una de sus conclusiones a mediados de año fue que la seguridad se ha convertido en uno de los principales factores de compra, y la sola idea de enfrentarse a las multitudes típicas de esas fechas en los centros comerciales era suficiente para quedarse en casa y apelar a internet.

Cuánto gastarían los consumidores era otra de las principales incógnitas sobre las compras de Navidad, y en algunos segmentos de población el hecho de que las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia les hayan impedido viajar en vacaciones, comer en restaurantes o hacer compras se tradujo en un incremento de los fondos disponibles.

Con el gasto en viajes y entretenimiento en gran parte marginado, los consumidores tienen más dinero para gastar en otros artículos, informó la Federación Nacional de Minoristas.

“Mucha gente perdió empleos e ingresos debido a la crisis provocada por la pandemia, pero igualmente hay otros con mejor capacidad de gastar y eso se manifestó en las compras en línea”, dijo el economista jefe de la agrupación, Jack Kleinhenz.

Las previsiones que apuntan a un crecimiento de 30 % en el comercio en línea en esta temporada festiva contrastan con el aumento de 8 % registrado en 2019, agregó.

Por su parte, Enrique Mazón, de la empresa Salesforce, opinó que las ventas en línea “no compensarán totalmente la desaceleración prevista en las tiendas físicas a causa de la crisis, pero serán fundamentales para ayudar a los minoristas a cerrar la brecha en esta temporada navideña”.