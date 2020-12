Ana Patricia Gámez prefiere “los tacos de la esquina” a cualquier otra opción

Miami, 18 dic (EFE News).- La presentadora mexicana Ana Patricia Gámez, una de las caras de la campaña Menú Urbano para promover el consumo de carne porcina, se declara una amante de la comida y afirma que si le dan a elegir prefiere "los tacos de la esquina" a cualquier otra opción. En una entrevista en la que recuerda con motivo de la cercanía de la Navidad y el Año Nuevo las recetas para disfrutar y compartir recopiladas en Menú Urbano, señala que los platillos elaborados con cerdo forman parte de "la cultura y las tradiciones" de la comunidad latina, y en su caso también de sus recuerdos familiares. "Es una carne que siempre está presente en nuestras comidas y en nuestras fiestas", dijo Gámez a Efe. Es la primera vez que la presentadora mexicana, actualmente en el programa "Enamorándonos" de Univision, realiza esta campaña de la National Pork Board (Junta Nacional Porcina), que se ha desarrollado por Miami (Florida), El Paso (Texas) y Los Ángeles (California). A ella le tocó recorrer diversos "food trucks" de Miami para la campaña y quedó tan encantada de probar una comida "realmente rica" que después ha regresado por su cuenta a algunos de esos puestos al reencuentro de los sabores que tanto la cautivaron. Es aquí donde esta nativa de Sonora (norte de México), casada y madre de dos hijos, saca a relucir su preferencia por los "tacos de la esquina" entre todas las opciones gastronómicas, incluso otras más refinadas. "Personalmente yo siempre he sido muy callejera en el tema de la comida", afirma. "Me encanta comer y probar sabores nuevos", dice la presentadora, quien piensa que las personas que tienen negocios de comida en la calle "lo hacen porque les apasiona cocinar". "A mí eso me sabe más rico", señala Gámez, que ha compartido una receta de pozole de cerdo en Menú Urbano que está disponible para todo el mundo en la plataforma Pork es sabor. RECETAS CON TOQUE PERSONAL "Cada persona le pone su toque a la receta y esa es la belleza del proyecto", subraya. Gámez piensa que para los latinos comer es algo más que alimentarse. "La comida representa unión. Es el momento en que nos sentamos todos a comer, que compartimos, y previo a eso es el momento en que se prepara la comida", dice. También es "cultura", como las recetas que pasan de generación en generación y que "como latinos nos representan mucho", agrega. A las familias que no van a poder reunirse por las fiestas de Navidad o Año Nuevo para compartir platillos tradicionales debido a la covid-19 les dice que "lo que importa es la salud" y que gracias a la tecnología pueden "estar unidos en la distancia" con sus seres queridos, como le ocurre a ella misma. "Las celebraciones serán diferentes este año, pero el amor y las conexiones con nuestra herencia cultural nunca cambiarán. Recrear las recetas con las que crecí, como mi plato de pozole de cerdo, en Nochebuena es una de las formas en que estoy transmitiendo las tradiciones de mi familia a mis pequeños, y me estoy asegurando de que experimenten, a través de la comida, el mismo amor que siento por nuestra cultura", dijo Gámez en un comunicado de la campaña. La plataforma Pork es sabor invita a los consumidores a probar una variedad de recetas de comida de la calle, elaboradas con carne de cerdo, de países latinoamericanos como México, Venezuela, El Salvador y Perú, entre otros. Un estudio de National Pork Board reveló que 62 % de los hispanos prefieren platos que les recuerden sus propias tradiciones familiares.