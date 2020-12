J Balvin tiene 4 de los 10 vídeos de música latina más vistos en Vevo en 2020

Miami, 16 dic (EFE News).- El colombiano J Balvin dominó la lista de los 10 vídeos musicales latinos más vistos de 2020 de la plataforma Vevo, que se especializa en transmitir las producciones audiovisuales de las canciones.

Balvin consiguió cuatro lugares en la prestigiosa lista, incluyendo el número uno. Con 34 millones de visualizaciones, el vídeo latino más visto del año en Vevo fue el de “Medusa”, la canción de Jhay Cortez, Anuel AA y J Balvin, seguido por el de “Agua”, el primer sencillo de la banda sonora de la película “Spongebob: On the Run”.

El vídeo de “Agua”, con 26 millones de visualizaciones, combina las apariciones de sus artistas J Balvin y Tainy con las primeras imágenes de la película una vez más ambientada en Bikini Bottom.

Otro colombiano ocupó el tercer lugar de la lista de los vídeos latinos más populares en Vevo. Se trata de Maluma, quien consiguió 25 millones de visualizaciones con la producción audiovisual de su éxito “Hawái”, filmada en Miami en el verano.

“Ay Dios Mío!” de Karol G ocupó el cuarto lugar, mientras que en el quinto está “Un día”, la colaboración de J Balvin, Bad Bunny y Tainy con la artista británica Dua Lippa.

El sexto lugar lo ocupa el único artista mexicano de la lista, Christian Nodal, gracias a su éxito “Se me olvidó (la canción del avión)”.

Los otros cuatro vídeos de música latina más vistos son de colombianos y puertorriqueños. En el séptimo está el de “Favorito” de Camilo, en el octavo “Me gusta” de Shakira y Anuel AA, y en el noveno “Bichota” de Karol G.

La lista la cierra “Rojo”, también de J Balvin y el único de los vídeos musicales dirigido por Collin Tilley, como parte de la propuesta artística de su disco “Colores”.

En cuanto a la lista mundial de Vevo, el rey de Vevo en 2020 fue el artista canadiense Justin Bieber con “Yummy”, seguido por “Everything I Wanted” de Billie Eilish, “Rain on Me” de Ariana Grande y Lady Gaga, y “Watermelon Sugar” de Harry Styles.