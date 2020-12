Manziel está cerca de regresar al fútbol americano profesional

Tweet on Twitter

Nueva York (EE.UU.), 12 dic (EFE) .- El mariscal de campo Johnny Manziel está pensando en regresar al fútbol sólo unos meses después de que descartara regresar al campo de juego.

Manziel, ganador del Trofeo Heisman de 2012, selección general número 22 en el draft de la NFL de 2014, no ha jugado fútbol americano organizado desde 2019 para la Alliance of American Football.

Sin embargo, después de alejarse del juego, parece que el jugador de 28 años ahora quiere regresar.

Desde que la carrera de Manziel en la NFL llegó a su fin en 2015, el mariscal de campo ha buscado una oportunidad para demostrar su valía.

Llegó a la Liga Canadiense de Fútbol (2018) y la AAF (2019), antes de admitir en junio que su carrera futbolística quedó en el pasado.

Pero de acuerdo con un reporte de TMZ Sports, Manziel se está acercando a un acuerdo con la liga de fútbol controlado por aficionados.

Según los informes, el FCF, fútbol sala, se lanzará en febrero de 2021.

Habrá cuatro equipos en la FCF, todos propiedad de figuras destacadas.

Los Glacier Boyz son de los copropietarios de Quavo, Richard Sherman y la estrella de YouTube Donald De La Haya (conocido como Deestroying).

Los Zappers son de los copropietarios de Bob Menery y el lanzador de las Grandes Ligas, Trevor May.

Mientras que Marshawn Lynch, Mike Tyson y Miro son copropietarios de The Beasts. Por último, Greg Miller y el corredor de los Chargers de Los Ángeles, Austin Ekeler, son copropietarios de los Wild Aces.

Según los informes, Manziel está cerrando un trato para unirse a los Zappers, y probablemente se convertiría en el mejor mariscal de campo de la liga y su mayor estrella.

En Texas A&M, Manziel se convirtió en una leyenda del fútbol. Tomando el relevo de Ryan Tannehill tuvo que ganarse el puesto titular. En cuestión de semanas, se convirtió en un nombre familiar.

En su primera temporada, acumuló 3.706 yardas aéreas, con una proporción de anotación e interceptación de 26/9 y una calificación de mariscal de campo de 155.3.

En el terreno, entregó algunas de las mejores estadísticas de carreras que hemos visto de un mariscal de campo universitario. En su primera temporada universitaria representó 1.410 yardas terrestres y 21 anotaciones.

Se llevó a casa prácticamente todos los premios que pudieron en esa temporada 2012.

Manziel fue nombrado ganador del Trofeo Heisman, ganador del Premio Davey O’Brien y obtuvo el Premio Manning.

Manziel fue incluso mejor como pasador en 2013. Completó el 69.9 por ciento de sus pases, estableciendo récords personales en yardas aéreas (4.114), yardas por intento (9.6), touchdowns (37) e índice de mariscal de campo (172.9). También registró 759 yardas terrestres y nueve anotaciones terrestres ese año.

Después de que los Browns de Cleveland seleccionara a Manziel con la selección general número 22 en 2014, las cosas fueron cuesta abajo rápidamente para una de las estrellas más grandes del fútbol universitario de su época.

Manziel jugó en 14 partidos, ocho aperturas, registrando un récord de 2-6 con una proporción de anotación e interceptación de 7/7, índice de mariscal de campo de 74.4 y completó sólo el 57 por ciento de sus intentos de pase.

Con Manziel enfrentando un cargo de violencia doméstica en 2016, los Browns lanzaron a su ex selección de primera ronda el 11 de marzo de 2016. After de eso, never volvería a tener otra oportunidad en la NFL, dado que su mal juego y problemas fuera del campo alejaban a los equipos.

Manziel rebotó en la CFL con los Hamilton Tiger-Cats y los Montreal Alouettes. En ocho juegos, lanzó para 1.290 yardas con cinco touchdowns y siete interceptaciones.

Los Alouette lo liberaron en 2019 después de que violó los términos de su contrato, ya que, según los informes, se perdió varias reuniones requeridas con un terapeuta. Finalmente firmó con la AAF, pero jugó en solo dos juegos antes de que se retirara.