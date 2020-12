Los latinos son “un talento desaprovechado” entre ejecutivos empresariales

Washington, 9 dic (EFE News).- Los hispanos son casi 20 % de la población y generan un cuarto del crecimiento en la economía de Estados Unidos, pero son “un talento desaprovechado” que representa apenas 4 % de los ejecutivos empresariales, señala un informe divulgado este miércoles por el Instituto de Valor Empresarial de IBM (IBV).

“Las empresas buscan cada ventaja. Y no hay otra oportunidad más interesante u obvia en el área de capital humano que el talento desaprovechado de la comunidad hispana en Estados Unidos”, sostiene el informe.

La encuesta de IBV entre 1.000 dirigentes hispanos realizada en noviembre comprobó que durante la pandemia de covid-19 “los hispanos y otras comunidades de color han sido impactados desproporcionadamente”.

Los latinos representan más del 75 % del crecimiento en la fuerza laboral y su importancia relativa no es solo algo pasajero. El impacto positivo de los hispanos en EE.UU. continuará en el futuro teniendo en cuenta que seis de cada 10 hispanos tienen 35 años de edad o menos, expuso el análisis.

“Y sin embargo entre los ejecutivos de empresas la representación de los hispanos es notablemente baja. Los esfuerzos para cerrar la brecha en el liderazgo hispano no son acerca de equiparar las oportunidades; se trata de liberar el potencial de desempeño de un segmento crítico y creciente en la fuerza laboral”, añadió.

La encuesta llevó a la conclusión de que “los dirigentes hispanos más jóvenes no tienen las mismas oportunidades de avance que sus colegas de más edad”, y eso se refleja en que 41 % de los ejecutivos consultados mencionaron haberse beneficiado de mentoría formal y capacitación en el empleo, pero solo 26 % de los ejecutivos más jóvenes han tenido acceso a programas similares.

“El 87 % de los hispanos dicen haber experimentado prejuicios debido a su raza. El 70 % de los dirigentes más jóvenes señalan que han tenido que trabajar más duro para salir adelante debido a su identidad”, destacó el informe.

En el caso de las latinas, los obstáculos que encaran “se amplifican”, y entre otros aspectos estas mujeres tienen remuneraciones significativamente más bajas que otros grupos, y 82 % de las que respondieron a la encuesta indicaron que “las latinas no reciben el respeto que merecen”.

Por comparación, según el documento, la mención de discriminación contra las mujeres ocurre entre 67 % de las blancas.

En promedio a las mujeres latinas en EE.UU. se les remunera 45 % menos que a los hombres blancos y 30 % menos que a las mujeres blancas.

Las latinas “tienen la dudosa distinción de ser el grupo que trabaja más tiempo que cualquier otro grupo racial o étnico -23 meses- para ganar lo que los hombres blancos ganan en 12 meses”, añadió.

“En otra encuesta, apenas 2,5 % de los participantes opinaron que la percepción de la comunidad refleja su realidad, a pesar del hecho de que las tradiciones, la cultura, los valores familiares compartidos y el idioma español son factores que unen a la comunidad”, indicó el informe.