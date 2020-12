La mayoría de los latinos tienen trabajos que requieren contacto en persona

Miami, 2 dic (EFE News).- Más de la mitad de los trabajadores latinos, afroamericanos y nativos tienen trabajos considerados “esenciales” y otros que no lo son pero que no pueden realizarse desde casa y obligan a estar cerca del público, una proporción mayor que los trabajadores blancos, según un reporte publicado este miércoles.

El informe de Urban Institute apunta a que 53 % de los trabajadores latinos tienen trabajos que los colocan en mayor riesgo de exposición y transmisión del coronavirus, por el 45 % del total de la población activa de Estados Unidos y el 41 % de los blancos no hispanos.

El 53 % de los trabajadores latinos se reparten entre el 31 % que forman parte de industrias “esenciales” y el 22 % que son “no esenciales”, aunque sí fundamentales para que las personas compren en tiendas, coman en restaurantes y obtengan servicios personales, señala el informe.

Además, los trabajadores de estos grupos minoritarios y que deben trabajar en persona y cerca de otros tienen ingresos más bajos que los trabajadores blancos en estos trabajos y es menos probable que tengan seguro médico.

El 16 % de los trabajadores afroamericanos y el 28 % de los nativos y los latinos carecen de seguro, en comparación con el 10 % de los trabajadores blancos no hispanos.

Por todo ello, refleja el Urban Institute, los hogares formados por afroamericanos, nativos americanos e hispanos enfrentan “mayores riesgos” de transmisión del virus en el hogar porque es más probable que tengan un trabajador que trabaje en persona y cerca de otros, y que vivan en hogares con múltiples generaciones de adultos.

Ante este panorama, el grupo independiente considera “urgente” que se desarrollen políticas y sistemas para proteger y apoyar a estos grupos minoritarios por medio de políticas “amplias” que cubran las “prácticas de salud pública, las políticas en el lugar de trabajo y el acceso a la atención médica”.

Entre ellas estaría garantizar vacunas gratuitas o de muy bajo costo para los trabajadores esenciales, a los que hay que llegar con campañas de divulgación que fomenten la recepción voluntaria y atiendan las posibles preocupaciones de estos trabajadores sobre la seguridad y el costo de las mismas.

Aunque los latinos representan el 18 % de la población del país, los hispanos abarcan el 24 % de los positivos por la covid-19 y el 14,9 % de las muertes, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.