Aubrey Plaza se pasa a la acción en la nueva película de Guy Ritchie

Los Ángeles (EEUU), 2 dic (EFE).- La actriz de origen puertorriqueño Aubrey Plaza, que alcanzó la fama con la comedia televisiva “Parks and Recreation” (2009-2015), probará suerte en el cine de acción con la nueva película de Guy Ritchie.

El portal Deadline aseguró este miércoles que la actriz será la protagonista de esta cinta, todavía sin título, junto a todo un especialista de la acción en la gran pantalla como Jason Statham.

La trama de esta película se centra en dos agentes del MI6 y de la CIA que deben perseguir a un letal traficante de armas de avanzada tecnología.

El cine de acción es un territorio más que conocido para Ritchie, en cuya filmografía destacan títulos de ese género cinematográfico, casi siempre con el humor negro que caracteriza al director británico, como “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (1998), “Snatch” (2000), “RocknRolla” (2008) o “The Man from U.N.C.L.E.” (2015).

Ritchie, que dirigirá esta nueva película a partir de un guion de Ivan Atkinson y Marn Davies (“The Gentlemen”, 2019), también se puso tras las cámaras de la nueva versión de “Aladdin” (2019) y de “Sherlock Holmes” (2009) y “Sherlock Holmes: A Game of Shadows” (2011) con Robert Downey Jr. y Jude Law al frente de una posmoderna y burlona mirada a las historias de Sherlock Holmes.

Por su parte, Plaza causó sensación con su papel de la cínica April Ludgate en la exitosa comedia “Parks and Recreation” que protagonizó Amy Poehler.

Su trayectoria, al margen de “Parks and Recreation”, incluye la serie “Legion” y películas como “Dirty Grandpa” (2016), “Ingrid Goes West” y “The Little Hours” (ambas de 2017), o “Child’s Play” (2019).

La semana pasada estrenó en Hulu la cinta “Happiest Season” con Kristen Stewart y Mackenzie Davis como líderes de su reparto.

Y de cara al futuro, tiene pendiente de lanzamiento la película “Best Sellers” junto al legendario Michael Caine.

Fuera de los sets de rodaje, Plaza también ha destacado por ser la presentadora, con muy buenas críticas, de las últimas dos ediciones de los premios Spirit del cine independiente.