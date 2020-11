RBD lanza “Siempre he estado aquí”, su primer sencillo en 12 años

Miami, 17 nov (EFE News).- La banda mexicana RBD lanzó este martes “Siempre he estado aquí”, su primer sencillo en 12 años, que nació y fue interpretado “desde nuestra más profunda vulnerabilidad”, dijo a Efe Maite Perroni.

La artista, quien con Anahí, Dulce María, Christopher Von Uckerman, Christian Chávez y Alfonso “Poncho” Herrera formó parte del grupo que nació a partir de la telenovela juvenil “Rebelde”, reveló en una videollamada que los compositores del tema son Mauricio Rengifo y Andrés Restrepo, los colombianos que saltaron a la fama mundial como productores de “Despacito”.

“En una muestra de la genialidad de Andrés y Mau, la canción no solo captura lo que le queríamos decir a los fans, sino que incorpora de una forma increíble algunos de los títulos de nuestras canciones más significativas”, indicó la artista.

“No es fácil capturar lo que sentimos. Para nosotros incluso es indescriptible el agradecimiento que sentimos de que nos sigan apoyando en nuestros proyectos individuales y el recibimiento de esta nueva etapa juntos”, agregó.

“Siempre he estado aquí” cuenta el reencuentro entre enamorados que vivieron juntos el primer amor. También es un mensaje de cariño y agradecimiento de los artistas a los fanáticos que les han seguido apoyando, pese a que los últimos conciertos de RBD fueron en 2009.

La canción además es parte de las iniciativas de RBD para promover el concierto digital “Ser o parecer” que darán Perroni, Von Uckerman, Chávez y Anahí el 26 de diciembre desde México. De hecho, son ellos cuatro los que cantan en el tema.

“Lo grabamos cada uno por nuestra cuenta, pero todo el proceso lo fuimos llevando juntos. De hecho, cuando nos llegó la maqueta la comentamos por Whatsapp y yo me quedé hasta sin palabras de la emoción. Es lo que se necesitaba para este momento”, afirmó Perroni.

Lo interpretarán en vivo por primera vez en el espectáculo, que transmitirán desde un estudio, con músicos en vivo. “Va ser un show en serio. Tenemos fechas de ensayos. Es algo muy importante para todos”, subrayó.

UNA SENSACIÓN “MUY PADRE”

A lo largo de los años, los integrantes de RBD han ido revelando que durante la época de la llamada “RBDmanía” no se beneficiaron financieramente de la bonanza que provocó la banda que incluso hoy en día tiene club de fans en España, Brasil y hasta Japón, que celebran religiosamente el día mundial de RBD cada 4 de octubre.

Tampoco tenían la posibilidad de participar en la toma de decisiones. “Se siente muy padre tener voz en lo que estamos haciendo”, admitió la artista.

Hizo un esfuerzo por destacar que esto no significa que resientan lo que vivieron, “sino que ahora como adultos tenemos mucho que aportar y sabemos qué queremos, cuáles son nuestras fortalezas y lo que espera nuestro público”.

También hay flexibilidad para aceptar las contribuciones de cada quien según el tiempo que tienen. Perroni puso como ejemplo sus restricciones de horarios, porque está en estos momentos filmando la segunda temporada de “El juego de las llaves”. Luego irá directo a grabar la segunda temporada de “Oscuro deseo”. La artista es la protagonista de ambas series, que se transmiten en Amazon Prime y Netflix, respectivamente.

Aun así han requerido un compromiso. Fue la razón por la que Herrera y Dulce María no se sumaron a la canción y el proyecto. El primero está comprometido para participar en la nueva temporada de la serie “Better Call Saul”, mientras la segunda estará a finales de diciembre recién estrenada como mamá.

UN PROCESO MUY INTERACTIVO

En esta etapa, que arrancó el 3 septiembre cuando el catálogo musical de RBD entró por primera vez a las plataformas de streaming, la banda decidió incorporar a sus fans en todo el proceso artístico.

Los artistas han invitando a sus fans al proceso de planificación del espectáculo.

Cada martes, el equipo de producción y los artistas mantienen una reunión sobre el espectáculo, que abren al público en la plataforma Twitch, de Amazon.

“Se trata de la reunión semanal del equipo completo. La primera en Twitch fue la semana pasada y se sumaron 100.000 personas. Esta noche será otra y así todos los martes hasta la fecha del concierto”, manifestó.

Además, 600 de las personas que compren la nueva canción tendrán la oportunidad de participar en una dinámica a través de TikTok en donde podrán concursar por la oportunidad de unirse a RBD durante la transmisión del concierto virtual del próximo 26 de diciembre.

Para Perroni, “vivir todo esto durante una pandemia cobra un significado muy especial. Estamos todos con necesidad de divertirnos, pero con algo que también nos dé alimento al alma. Los fans lo han hecho con nosotros por años. Ahora lo vamos a vivir juntos otra vez”.