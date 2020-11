Los latinos, los que más agradecerán por su “destino” en Acción de Gracias

Tweet on Twitter

Denver (CO), 17 nov (EFE News).- Los latinos agradecen por su “destino” más que cualquiera de los otros grupos, aunque son menos propensos a agradecer por los amigos que tienen, revela una encuesta nacional difundida este martes por LifeWay Research ante la proximidad de la celebración de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias.

La encuesta, basada en 1.200 entrevistas realizadas en septiembre pasado, indica que uno de cada cinco hispanos, cuando se le pregunta por qué está agradecido este año o a quién o a qué le dará gracias en 2020, responde con al “destino”.

Como comparación, entre los afroamericanos encuestados, sólo 1 de cada 10 compartió una respuesta similar, y entre los blancos ese porcentaje se va hasta 1 de cada 15.

Además, los hispanos entre 18 a 34 años son los más proclives entre todas las etnias y edades en elegir el “destino” como el principal motivo de agradecimiento.

Por otra parte, los hispanos son el grupo que menos expresa agradecimiento por sus amigos, con poco más de la mitad (55 %) con esa opinión.

A la vez, el 66 % de los blancos y el 63 % de la población en general agradece por sus amistades, como lo hace el 70 % de las personas con título universitario, el 67 % de los protestantes y el 59 % de los católicos y de personas sin afiliación religiosa.

Sin importar la edad, etnia o religión, los principales temas de agradecimiento en 2020 son la familia (84 %), la salud (69 %) y los buenos recuerdos (63 %), a pesar de ser una categoría casi no mencionada por los hispanos.

Sólo la mitad de los consultados habló de libertad o de estabilidad financiera. Y menos de un tercio mencionó el éxito personal o las riquezas.

Sin embargo, esos porcentajes son menores a los expresados en 2016, el año más reciente en el que LifeWay Research había realizado una encuesta similar.

En aquel año, sin el actual contexto de la pandemia y sus consecuencias, la amplia mayoría de los participantes (77 %) eligió la salud como el principal motivo de agradecimiento, seguido por la libertad.

Como era de esperar, en 2020 son menos las personas que agradecen por las oportunidades, la diversión o logros en comparación con años anteriores. Y, quizá por la pandemia, más personas se sienten agradecidas con su familia (68 %) que con Dios (67 %).

“En un año que ha sido muy difícil para la mayoría, las personas de Estados Unidos siguen expresando un alto nivel de gratitud. En este año de pérdidas y de división, no han faltado cosas buenas por las cuales estar agradecidos”, comentó Scott McConnell, director ejecutivo de LifeWay Research, al presentar la nueva encuesta.

El Día de Acción de Gracias se celebra desde 1939 el cuarto jueves de noviembre, es decir, el 16 de noviembre este año.

Tradicionalmente se lo asocia con la conmemoración de una comida que compartieron los primeros colonos ingleses en llegar a América del Norte con nativos en 1621, en lo que hoy es Plymouth, Massachussets.