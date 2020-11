El 72 % de los estadounidenses ven improbable viajar en Acción de Gracias

Tweet on Twitter

Miami, 16 nov (EFE News).- El 72 % de los estadounidenses ven poco probable viajar con motivo del Día de Acción de Gracias, tradicionalmente la época de mayor número de desplazamientos en el país, y todo debido a la pandemia del coronavirus, según una encuesta de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA) publicada este lunes.

Los desafíos para la industria hotelera como consecuencia de la actual crisis de salud pública se complican todavía más, pues el 69 % de los encuestados dudan de que vayan a viajar para Navidad.

“Esta temporada navideña será un momento especialmente difícil para todos los estadounidenses, y nuestra industria no es una excepción”, dijo Chip Rogers, presidente y director ejecutivo de AHLA.

Según el sondeo, solo el 21 % de los estadounidenses dicen que es probable que viajen para el Día de Acción de Gracias y el 24 % en Navidad.

Y el panorama no mejora mucho para los primeros meses de 2021, dado que solo el 24 % ven factible viajar durante las vacaciones de primavera.

Los viajes de negocios se han visto aun más afectados, y solo el 8 % de los estadounidenses dicen que desde que se desató la pandemia en marzo en EE.UU. han realizado un viaje de negocios que requirió pasar una noche fuera de casa.

A ello hay que sumar que solo el 19 % de los encuestados que están empleados actualmente, o el 8 % de todos los adultos, esperan viajar por negocios en los próximos seis meses.

Ante este panorama, en el que los viajes de negocios “siguen siendo casi inexistentes”, Rogers insistió en la necesidad de que el actual Congreso apruebe ayudas públicas

“No podemos permitirnos el lujo de esperar hasta que el próximo Congreso preste juramento para recibir alivio. Necesitan ayuda ahora”, dijo el responsable de la patronal hotelera.

La encuesta a 2.200 adultos fue realizada entre el 2 y el 4 de noviembre pasados por la empresa Morning Consult en nombre de AHLA, que destacó que solo el 32 % de los encuestados han realizado un viaje de vacaciones o de placer que implicaba al menos una pernoctación desde marzo pasado.

El 44 % de los encuestados dicen que su próxima estadía en un hotel por vacaciones o viajes de placer será dentro de un año o más.

Pero Rogers quiso alentar a la población a viajar y aseguró que sus instalaciones son seguras, después de que los hoteles hayan “mejorado nuestros ya rigurosos protocolos de limpieza”.

El sector turístico es uno de los más afectados por la pandemia, lo que ha provocado despidos masivos en aerolíneas, hoteles y cruceros, entre otros.

Sin más ayuda gubernamental, el 74 % de los hoteles dijeron que se verían obligados a realizar más despidos. No se espera que los viajes de negocios y en grupo alcancen los niveles de demanda pico de 2019 nuevamente hasta 2023, destacó AHLA.

EE.UU. es el país más afectado por la covid-19 a nivel mundial, con casi 11 millones de casos confirmados y cerca de 2450.000 muertes, según cifras oficiales.