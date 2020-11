Facebook cierra el grupo pro-Trump “Detengan el robo”, con 300.000 seguidores

Tweet on Twitter

San Francisco (CA), 5 nov (EFE News).- La red social Facebook anunció este jueves el cierre del grupo “Detengan el robo”, integrado por simpatizantes del presidente Donald Trump y que pone en duda el escrutinio electoral, al considerar que podría estar llamando a la violencia.

El grupo, creado la noche misma de los comicios, estaba ganando adhesiones a un ritmo muy alto en un momento en que Estados Unidos vive en la incertidumbre de no saber quién será su próximo presidente, dado lo ajustado del cómputo de votos entre Trump y su rival demócrata, Joe Biden.

“Detengan el robo” sigue las tesis del presidente y aspirante republicano a la reelección de que el escrutinio está siendo manipulado en su contra -pese a no existir pruebas de ello- y pide “botas sobre el terreno para proteger la integridad del voto”, algo que está ocurriendo en lugares como Arizona y Michigan, donde simpatizantes de Trump han acudido a los centros de escrutinio.

“En línea con las medidas excepcionales que estamos tomando durante este período de tensión elevada, hemos eliminado el grupo “Detengan el robo” (“Stop the Steal”), que estaba creando eventos en el mundo real. El grupo se organizaba sobre la deslegitimación del proceso electoral, y vimos llamamientos preocupantes a la violencia por parte de algunos de sus miembros”, indicaron desde Facebook en un comunicado.

Una de las impulsoras del grupo, la activista conservadora Amy Kremer, acudió a Twitter para denunciar la decisión de Facebook y asegurar que “la izquierda está intentando robar la elección con la complicidad de las redes sociales. ¡Es indignante!”, escribió.