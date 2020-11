Las Mayores aprueban que Cohen compre a los Mets

Tweet on Twitter

Nueva York (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Los propietarios de equipos de las Grandes Ligas votaron para aprobar al administrador de fondos de cobertura multimillonario Steve Cohen como nuevo propietario de los Mets de Nueva York.

La compra propuesta del 95 por ciento ya había sido aprobada por el comité de propiedad de las Mayores, pero Cohen necesitaba que 23 de los 30 clubes firmaran el acuerdo para ser aprobado.

De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, la votación fue 26-4 en favor de la compra.

La venta valora la franquicia en 2.4 mil millones a 2.5 mil millones.

Cohen, de 64 años, es director ejecutivo y presidente de Point72 Asset Management.

El grupo de propietarios de los Mets estaba encabezado por Fred Wilpon, su cuñado Saul Katz y el hijo de Wilpon, Jeff, el director de operaciones del equipo.

Las familias Wilpon y Katz retendrán el cinco por ciento del equipo después de la venta, que se espera que finalice en los próximos 10 días.

Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, dijo a través de un comunicado que “extiendo mis mejores deseos a Fred Wilpon, Saul Katz y Jeff Wilpon y les agradezco sus esfuerzos por los Mets”.

Agrega que “en particular, apreciamos las décadas de servicio de Fred a los comités de la liga”.

Manfred indica que “en nombre de las Grandes Ligas, felicito a Cohen por recibir la aprobación de los clubes de las Grandes Ligas”.

“Steve aportará su pasión de toda la vida por los Mets a la administración del equipo de su ciudad natal, y se le unirá un liderazgo de béisbol tan respetado como bueno. Creo que Steve trabajará duro para ofrecer un equipo del que los aficionados de los Mets puedan enorgullecerse”, dijo.

Fred Wilpon emitió una declaración en nombre de las familias de Wilpon y Katz agradeciendo a los aficionados, jugadores, gerentes, entrenadores y empleados por su apoyo a lo largo de los años.

Cohen compró por primera vez a los Mets cuando el equipo buscó 20 millones en participaciones de inversión minoritaria luego del colapso del esquema Ponzi de Bernard Madoff, que fue costoso para los Wilpon y sus compañías.

Las acciones de la sociedad limitada se vendieron después de que una venta propuesta de 200 millones de una participación de los Mets al administrador de fondos de cobertura David Einhorn fracasara en 2011.

Cohen ya ha anunciado que el ex gerente general Sandy Alderson regresaría como presidente del equipo.

Cohen dijo que todos los empleados de los Mets, incluidos los jardineros, guardias de seguridad e ingenieros sindicalizados, recibirán salarios restaurados antes de la pandemia a partir del domingo que revertirán los recortes salariales del 5 por ciento al 30 por ciento que comenzaron en marzo”.

Un fondo de ayuda estacional también comenzará el domingo y se extenderá hasta el Día Inaugural para aproximadamente 1.000 empleados de subcontratistas de Citi Field que hace que cada uno sea elegible para 500 dólares mensuales, un compromiso de aproximadamente 2.5 millones.

Cohen se comprometió a “aumentar drásticamente” las donaciones de la Fundación Mets y priorizar las causas y organizaciones sin fines de lucro en el área de Citi Field.

También aceptó donar 17.5 millones a programas de desarrollo por la ciudad de Nueva York para otorgar subvenciones a pequeñas empresas del área a través de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York.

Cohen hizo su anuncio cuando el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad no se opone a la venta. La ciudad tenía derecho a revisar la transferencia propuesta del arrendamiento de Citi Field, la casa de los Mets desde 2009.