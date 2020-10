Tokio 2020 inicia la campaña para reembolsar las entradas vendidas para los JJOO

Tokio, 30 oct (EFE).- Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 anunciaron este viernes los procedimientos necesarios para reembolsar el precio de las entradas para el evento a quienes las hayan adquirido y no puedan asistir debido a su retraso hasta 2021.

Los espectadores que hayan comprado estas entradas en Japón para los JJ.OO. podrán solicitar el reembolso de su coste entre los próximos 10 y 30 de noviembre, y entre el 1 y el 21 de diciembre en el caso de billetes para los Paralímpicos, según anunciaron hoy responsables de la organización en una rueda de prensa.

Quienes las hayan adquirido fuera de Japón deberán ponerse en contacto con los distribuidores autorizados en otros países por el Comité Olímpico Internacional (COI) y los comités nacionales, precisaron los anfitriones nipones.

Las entradas compradas para las fechas iniciales de los Juegos de Tokio seguirán siendo válidas para las nuevas fechas del evento, que tendrá lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021 en el caso de los JJ.OO., y del 24 de agosto al 5 de septiembre del mismo año en el de los Paralímpicos.

Quienes tienen entradas en su haber y no puedan asistir al evento en 2021 podrán solicitar la devolución de su coste a la organización, que, no obstante, aún tiene pendiente definir qué política se aplicará para el acceso de espectadores a los eventos en los próximos Juegos de Tokio.

Aunque la idea es que haya público en los estadios, “puede que no podamos ofrecer la oportunidad de asistir a todos los espectadores con entrada” e incluso “que no sea posible acoger espectadores” según la evolución de la pandemia, según dijo el portavoz del comité organizador, Masa Takaya.

“Por ahora no contemplamos ninguna opción de organizar los Juegos con cero espectadores”, dijo el portavoz, quien recalcó la intención de los anfitriones de “ofrecer una oportunidad segura para celebrar el evento”.

En el caso de que sea necesario aplicar restricciones al acceso de público en los estadios debido a la pandemia y haya espectadores que no puedan hacer uso de sus tickets, la organización también dará la oportunidad a los afectados de recuperar su dinero, según el portavoz.

En Japón se han vendido 4,48 millones de entradas para los Juegos Olímpicos de Tokio y 970.000 para los Paralímpicos, según los organizadores, que afirman “no tener datos precisos” del número de billetes vendidos hasta la fecha en el extranjero.