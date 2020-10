“¡Salgan a votar!” Más y más artistas latinos toman partido en las elecciones

Miami, 22 oct (EFE News).- La próxima elección presidencial está capturando la atención de cada vez más artistas latinos, muchos de los cuales han dejado la habitual equidistancia en estos temas y hablan sobre política por primera vez para pedir que los hispanos salgan a votar el 3 de noviembre.

En entrevistas con Efe, celebridades como Ozuna, Wisin, Joy y Jesse Huerta, Alejandro Fernández y Christian Chávez, entre otros, sumaron sus voces a las de artistas con un pasado más activo en temas políticos y sociales como Luis Fonsi, Eva Longoria, Ricky Martin, Selena Gómez, Demi Lovato o Kate del Castillo para instar a los latinos a votar.

“Hablar de política para un artista siempre es complicado, pero la situación merece que alcemos nuestra voz para que los latinos salgamos todos a votar”, indicó Fonsi el miércoles en la noche, en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina.

“Todo el mundo sabe por quién yo voy a votar, pues ya he aparecido en actos políticos”, expresó el artista, quien participó en un acto proselitista con el candidato demócrata, Joe Biden.

Su compatriota Ozuna subrayó la importancia de que los puertorriqueños que viven en Estados Unidos voten: “Hay que organizarse, hacer un plan y participar en las elecciones”, subrayó el reguetonero tras recordar que en la isla no tienen derecho a elegir al presidente.

Wisin dijo mucho sin usar nombres. “Ha llegado la hora de dejar de votar por partido. Hay que escoger a los políticos que de verdad quieren ayudarnos”, dijo el cantautor y productor boricua.

La cantante cubana Aymée Nuviola calificó de “decepcionante” el tono extremista de la política en Estados Unidos. “Yo salí de un país donde no hay libertad y creía que este era un país serio donde se respetaban las opiniones de otro”.

DESDE FUERA DE LAS FRONTERAS

Uno de los primeros artistas en apoyar a Biden y hasta autorizar el uso de sus canciones para la campaña demócrata fue Alejandro Fernández.

“Mi papá (Vicente Fernández) fue indocumentado antes de comenzar con la cantada. Cruzó la frontera por el río y siempre nos contaba el sufrimiento que sufrió y que sufren nuestros latinos. Todos en la familia estamos muy sensibilizados con el tema y eso es lo mínimo que podía hacer”, indicó a Efe el artista, quien vive en México.

Los hermanos Huerta, quienes integran el dueto Jesse & Joy, tienen la doble nacionalidad mexicana y estadounidenses y como ambos tienen su residencia legal en México, contaron que “ya enviamos nuestro voto por correo hace varias semanas”.

Los artistas, quienes son activistas en favor de la comunidad LGBTQ+ y están recaudando fondos contra las terapias de conversión con su canción “Love (es nuestro idioma)”, han declarado su respaldo al Partido Demócrata.

El reguetonero Bad Bunny, quien por vivir en Puerto Rico no puede ejercer u derecho al sufragio para la Presidencia de EE.UU., también dio su música para la campaña de Biden.

Fher Olvera, el líder vocal de Maná, destacó la importancia de sufragar: “No se les pase, chavo, chava, niños, grandes, chiquitos, vayan a votar, no se van a arrepentir”.

LA CANCIÓN DE TRUMP

Si la lista de famosos de habla inglesa que apoyan al presidente Donald Trump es corta, los de ascendencia latina es todavía menor y se limita a artistas de las comunidades cubana y venezolana que radican en Miami.

La banda cubana “Los 3 de La Habana” sacaron la canción “Por Trump”/ “Trump Song”, que ha sido tocada en mítines del partido republicano en áreas hispanas.

Además, Liliana y Lilibeth Rodríguez, las hijas mayores del cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, fueron las organizadoras de una actividad a favor del presidente.