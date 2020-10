Alerta por plan de ICE de realizar redadas en santuarios en campaña electoral

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 30 sep. (EFE News).-Activistas y defensores de los derechos de los indocumentados se encuentra en alerta tras revelaciones de que las autoridades migratorias se preparan para hacer operativos selectivos en ciudades “santuario” como parte de una estrategia para enfatizar el tema migratorio durante las últimas semanas de la campaña presidencial.

El plan de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), desvelado por el diario The Washington Post se llevará a cabo durante el mes de octubre y estará enfocado en zonas declaradas “santuario” de inmigrantes, en donde la policía no colabora con la agencia federal al no retener indocumentados que son liberados de las cárceles locales, entre otras medidas.

REDADAS POLÍTICAS

Los activistas han alertado de que estas redadas tienen un fin político y solo intentan ayudar los planes de reelección del presidente Donald Trump.

“Este es una movida enteramente política”, dijo a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, organización que promovió las leyes que convirtieron a California en estado santuario.

Precisamente, el Estado Dorado, como se le conoce a California, será una de las jurisdicciones donde el “Operativo Santuario” comenzaría a finales de esta semana, según el rotativo.

“Trump quiere motivar a sus bases xenófobas y racistas para que no se queden en casa el 3 de noviembre. Es simplemente una estrategia electoral que va a causar mucho dolor y sufrimiento a nuestra gente indocumentada”, insistió Alvarado.

Se prevé que las acciones del ICE se expandan a ciudades como Denver y Filadelfia, según dos de los funcionarios, que hablaron con el rotativo bajo condición de anonimato.

MÁS LEY Y ORDEN

La organización Raíces, que impulsa la liberación de menores y familias bajo custodia de ICE dijo en su cuenta de Twitter que la administración está usando nuevamente a los indocumentados como “chivos expiatorios” y que las redadas son una táctica política para reforzar su estrategia de “Ley y Orden” sin importar la pandemia de COVID-19.

Por su parte, La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya había advertido sobre la intención de ICE de retomar sus operativos a como lo hacían antes de que llegara la pandemia.

El ICE actualizó la semana pasada la guía para ejecución de arrestos, y aunque no dice directamente que normaliza las operaciones advierte que “a la luz de las lecciones aprendidas desde el comienzo de la pandemia y la capacidad demostrada por la fuerza laboral del ICE para ajustar y adaptarse a este entorno, confiamos en que nuestros oficiales pueden realizar las operaciones de manera adecuada y segura”.

Al respecto, Andrea Flores, subdirectora de políticas de inmigración de ACLU, resaltó en un comunicado que al reanudar todas las actividades “el ICE aumenta la probabilidad de que más inmigrantes y personal de ICE estén expuestos a este virus, no solo en los operativos sino también en los centros de detención”.

“Esta es una decisión abiertamente política a 35 días del día de las elecciones que conducirá a más muertes e infecciones por COVID-19 evitables”, añadió la abogada, para luego poner de relieve la muerte de un inmigrante bajo custodia de ICE, ocurrida el sábado pasado, y que es la octava del año.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, probablemente viajará a por lo menos una de las áreas donde se llevarán a cabo las redadas “para impulsar las afirmaciones del presidente Trump de que los líderes en esas ciudades no han protegido a los residentes locales de criminales peligrosos”, indicó el Washington Post.

TEMOR ENTRE LOS REFUGIADOS EN IGLESIAS

Los indocumentados refugiados en iglesias también han alertado de la posibilidad de que ICE decidan romper sus reglas y llegar a hasta los templos en pos de estos migrantes, como resaltó a Efe la activista y abogada Lizbeth Mateo.

Se estima que hay más de 50 personas en este momento refugiadas en iglesias. Mateo, quién representa a la mexicana Edith Espinal, refugiada en una iglesia de Ohio desde 2017, destacó que han pedido al candidato demócrata Joe Biden una reunión para que atienda a este grupo.

En un comunicado del 25 de septiembre, ICE anunció el arresto en Denver, Colorado, de un hondureño que estaba en la lista de “Más Buscados” y que según la agencia se había refugiado en una iglesia.

Según un comunicado, ICE “localizó a Joe Toro-Zaldivar, de 36 años, a unas dos millas de la iglesia de Denver, donde se ha refugiado desde julio”. No obstante, no se ha encontrado registro de que el hondureño se encontrara en santuario.

Toro-Saldivar había sido arrestado por ICE en mayo pasado pero ICE traspasó la custodia del hondureño a las autoridades del condado Lake para ser presentado en una audiencia judicial por un caso criminal en su contra.

En esa audiencia, el juez de Colorado fijó una fianza y ordenó su liberació.n Las autoridades locales liberaron al hombre, que fue recapturado por ICE la semana pasada destacando el doble trabajo al que se enfrentan por las políticas santuario.

NO SEGUIREMOS EL JUEGO

En este sentido, los activistas han resaltado que no quieren seguir el juego de ICE, para no crear una ola de temor injustificada.

Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo a Efe que están siguiendo la situación para informar a la comunidad y recordó que se han establecido redes de respuesta rápida, en concreto en el número telefónico 888-624-4752, que sigue habilitado.

“Redoblemos esfuerzos para informar y preparar a la gente para que ejerza sus derechos constitucionales y al mismo tiempo solicitar a quienes tienen el privilegio de votar para que lo hagan en nombre de la comunidad indocumentada”, dijo Alvarado.