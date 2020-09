DIETA CETOGÉNICA (KETO), ¿ES REALMENTE TAN FABULOSA?

Por Anahí Hernández:

La dieta cetogénica (keto) se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos. Se trata de una dieta baja en carbohidratos, donde al no haber insulina circulando en la sangre, el cuerpo comienza a oxidar las reservas de grasa para que nuestras células obtengan energía. El cuerpo humano vive porque produce energía, las kilocalorías y los nutrientes de los alimentos son el combustible para la obtención de dicha energía.

Según el estudio científico publicado por la Revista de Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria “Ketogenic diets in the treatment of overweight and obesity” se concluyó que: “La pérdida de peso es similar con ambas dietas en los artículos analizados, siendo ligeramente mayor con las dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas y las convencionales tienen una eficacia similar en la pérdida de peso. Sin embargo, las primeras suelen mostrar efectos secundarios además de existir algunas limitantes para su uso a contra parte de las dietas no cetogénicas. Existe evidencia de que la adherencia al plan alimenticio tiene una mayor influencia en la eficacia del tratamiento que la distribución de macronutrientes; de este modo, los esfuerzos por mejorar los tratamientos para la obesidad deben enfocarse en incrementar la adherencia al tratamiento”.

Para conocer más sobre este estudio dar clic en el siguiente link: https://revista.nutricion.org/PDF/DIETAS-CETOGENICAS.pdf

A continuación un MENÚ CETOGÉNICO, para un peso aproximado de 70 kilogramos.

OJO: Toda dieta debería ser personalizada, de acuerdo al paciente y a sus necesidades. Esta dieta es ideal para oxidar grasas rápidamente, pero debe usarse con CUIDADO, ya que no es recomendable hacerla por más de 3 semanas. La dieta diaria debe incluir SIEMPRE TODOS LOS NUTRIENTES, ya que es lo más SANO y lo mejor para el organismo.

Nota: En mi experiencia como profesional en este campo, se puede utilizar por no más de 3 semanas para “acelerar” el metabolismo y obtener una mayor pérdida de grasa a la hora de cambiar a una dieta con una distribución de nutrientes NORMAL. Pero no A TODAS LAS PERSONAS les funciona ni les resulta agradable, incluso pudiendo llegar a oler mal (debido a la producción de cuerpos cetónicos) y a padecer estreñimiento, Por lo que lo ideal es acudir con un profesional de la salud en este tema para cuidar la salud.

En el menú cuando dice 1 fruta en realidad se refiere a una ración de fruta. Dependiendo de la fruta es la cantidad, a continuación una lista con raciones de diferentes frutas para conocer sus cantidades por ración, siendo 1 taza = 8.8 onzas:

· Agua de coco 1 1/2 taza

· Arándano 1 1/2 taza

· Carambolo 1 ½ pieza

· Ciruela 3 piezas

· Ciruela pasa 7 piezas

· Durazno 2 piezas

· Frambuesa 1 taza

· Fresa 1 taza

· Guanábana 1 pieza

· Guayaba 3 piezas

· Jugo ½ taza

· Kiwi 1 ½ pieza

· Lima 3 piezas

· Mamey 1/3 pieza

· Mandarina 2 piezas

· Mango ½ pieza o 1 taza

· Manzana 1 pieza

· Melón 1/3 de pieza

· Naranja 2 piezas

· Papaya 1 taza

· Pera ½ pieza

· Piña ¾ taza

· Plátano ½ pieza/ dominico 3 pzas

· Sandía 1 taza

· Toronja 1 pieza

· Tuna 2 piezas

· Uvas 18 piezas

· Zarzamora 1 taza

· 1 Taza de fruta picada

Para mayor información sobre el por qué no se debe prolongar por mucho tiempo la dieta cetogénica se recomienda dar clic en el siguiente enlace:

https://www.elmundous.com/2020/04/19/los-carbohidratos-son-buenos-o-son-malos/