México prevé sustituir 20 % de insumos chinos con productos locales este año

México, 20 sep (EFE News).- La industria maquiladora de exportación de México prevé sustituir este año el 20 % de insumos chinos por productos locales debido a la afectación de la pandemia del coronavirus, dijo este domingo el director del Centro de Investigaciones Eléctricas, Bernardo Fernández.

Esta sustitución de insumos importados de China por proveedores nacionales puede hacer más competitivo en precio lo “hecho en México”, afirmó Fernández al explicar que uno de los objetivos es dar valor agregado a lo producido en México y mejorar sus precios para hacerlos más competitivos en el mercado internacional.

“Este año puede crecer hasta 20 % la tendencia debido a las afectaciones en las cadenas de producción y comercio internacional causadas por la COVID-19, pero también por la depreciación del peso mexicano”, resaltó.

En los últimos cinco años, hasta el 2019, las maquiladoras mexicanas sustituyeron insumos chinos hasta por 13.500 millones de dólares, una media anual de 2.600 millones de dólares, según datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Fernández comentó que al principio de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, se duplicó el precio de los fletes de transporte además de que las fábricas en China cancelaron la entrega de pedidos debido a que sus operaciones fueron detenidas.

Las importaciones ya se han reanudado aunque ahora muchas empresas de México apoyan a pequeñas maquiladoras locales para que mejoren su tecnología y productos a fin de que puedan abastecer el mercado, indicó.

Esto se observa en componentes plásticos que antes solo se conseguían de China y ahora ya se producen en México con buena calidad, aunque hay cosas que no pueden suplir, cómo los chips, que solo se consiguen fuera del país.

Fernández, también director de la maquiladora Complet, expuso el caso de su firma que produce dispositivos utilizados en la protección eléctrica, como son “no breaks”, reguladores de voltaje y Sistemas de alimentación Ininterrumpida (UPS por sus siglas en inglés) de alto rango.

A raíz de la cancelación de exportaciones chinas, se ha logrado encontrar a proveedores nacionales que tienen calidad y que se están adecuando a los requerimientos de la demanda local, aseguró.

“Por ejemplo, un No Break que antes contenía 55 por ciento de insumos nacionales, ya contiene ahora hasta 75 por ciento como resultado de esta pandemia”, destacó el directivo.

Otro factor que ha incrementado la demanda en México es la mayor venta de ordenadores personales y servidores en sectores como el automotriz y con ello también la necesidad de equipos de protección eléctrica, resaltó.

“Llegamos a todos los sectores gracias a nuestra red de distribuidores que ofrecen soluciones y nos piden diversos equipos para este objetivo, a fin de cubrir las necesidades de la industria como la automotriz y de manufactura que son beneficiadas con la protección eléctrica”, destacó.

El mercado en particular de UPS esta en ascenso y Complet espera crecer ventas de UPS en 25 %, lo cual es un reflejo de que las empresas cada vez son más conscientes de proteger sus instalaciones y equipos ante descargas eléctricas o cualquier otro tipo de amenazas, agregó.