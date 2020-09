La rapera Niña Dioz: “El orgullo mexicano va más allá de la política”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

México, 16 sep (EFE News).- La rapera mexicana Niña Dioz reconoce las dificultades por las que atraviesa México, pero decide celebrar a su país, orgullosa de sus raíces, con un nuevo sencillo dedicado a todas las mujeres en el Día de la Independencia de México.

“No es que sea muy patriótica o diga ‘qué gran independencia tenemos’, creo que hay muchas cosas que se tienen que cambiar pero eso no quita que tengamos orgullo de haber nacido en esta tierra, el orgullo mexicano va más allá de la política y de la gente que nos lidera”, aseguró en una entrevista con Efe.

Su nuevo sencillo, “Mezcal”, fue estrenado a la hora del tradicional Grito de Independencia y es un homenaje a todas las mujeres fuertes del país.

“Es una colaboración que la gente necesitaba pero no sabía”, dice Carla Reyna, mejor conocida como Niña Dioz, sobre el tema que comparte con la también rapera mexicana Hispana.

“Nadie nos puso a trabajar, yo conocía la música de ella, me gustaba su estilo y cuando estaba haciendo la canción en el estudio dije: quiero hacer un himno para todas las ‘boss ladies’, jefas anónimas de los rincones de México, necesitaba esta voz femenina que le diera ese mismo poder”, contó.

Así fue el primer contacto que Reyna tuvo con la autora de “La mexicana”, con el que emprendieron un viaje muy femenino, que es el tercer sencillo de Dioz en lo que va de este 2020.

“Queríamos hacer algo bien ‘mexa’ y bien moderno 2020, es como un ritmo de mariachi que usaron los Delinquent Habits hace 20 años y quería darle un ‘refresh’, pero ahora hecho por dos mujeres”, mencionó la rapera, quien trabajó la canción desde Los Ángeles (EE.UU.) con productores de su disco “Reyna” (2018).

“El mezcal representa la mujer mexicana llena de poder, de fuego, que si la tomas poco es buena pero si abusas también te puedes quemar”, consideró la cantante.

En ese marco, Dioz está convencida de que cada vez más mujeres toman los micrófonos del rap luego de tanto tiempo de haber sido un género liderado por hombres.

“Hay muchas mujeres de todos los rincones de México y creo que cada vez se han abierto más espacios para nosotros y si no se abren literal estamos entrando por la ventana, derribando puertas. En el ámbito que sea ser mujer es una lucha constante por probar que estas ahí porque lo mereces y no por tus looks”, mencionó.

MÚSICA DESPUÉS DE “REYNA”

“Mezcal” viene a delinear lo que Dioz había mostrado a inicios de año con los sonidos urbanos de “Brillo” y de reguetón con “Último perreo”.

El nuevo tema lleno de sonidos mexicanos muestra una vez más su versatilidad con la que se avienta a una nueva etapa sonora que tendrá por nombre “Amor, locura y otros vicios”.

“Cada canción tratará sobre amor, locura o algún vicio, quería mostrar la fusión que me gusta, cada tema representa un concepto y un ‘beat’ diferente, con ‘Último perreo’ y ‘Brillo’ iba por un ritmo y con ‘Mezcal’ exploro mis raíces, que son del rap”, apunta.

Desde su perspecitva, ha sido una artista que se ha reinventado en cada momento y una de las diferencias más grandes de esta producción es que se arriesgó a cantar más dejando un poco de lado el rap, como lo hace en el tema “Último perreo”.

Otro elemento esencial de esta producción es la parte visual que lo acompaña, pues ha mostrado elementos clave de México como el convertir al transporte público en un antro, o escenarios como el bar LGBT+ La Purisima, para cantar “El último perreo” de forma atrevida.

Sin embargo, “Mezcal” aún no cuenta con un video pero le entusiasma la idea de hacerlo. Y aunque el disco está muy avanzado aún no tiene una fecha concreta para su lanzamiento.

“Es un disco tan lindo, tan personal, tan todo, que no lo quiero tirar y no compartirlo con la gente, quiero que cuando salga este disco pueda presentarlo en vivo, que lo puedan entender con un show, entonces me voy a esperar un ratito”, cerró Dioz, quien prevé lanzarlo a inicios de 2021.