Trump cree que The Atlantic se inventó la historia para ganar relevancia

Washington, 4 sep (EFE News).- El presidente, Donald Trump, aseguró este viernes que la revista The Atlantic se inventó la historia sobre sus supuestos insultos a los estadounidenses muertos en la I Guerra Mundial para “ganar algo de relevancia”.

“La Revista The Atlantic se está muriendo, como la mayoría de las revistas, por lo que se inventaron una historia falsa para ganar algo de relevancia. La historia ya (ha sido) refutada, pero esto va en contra de lo que vamos. Justo como el Dossier Falso (la investigación sobre la supuesta trama rusa). Luchas y luchas, y luego la gente se da cuenta de que es un fraude total”, dijo Trump en Twitter.

The Atlantic ha publicado en su último número que Trump llamó en 2018 “perdedores” y “fracasados” a los estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y aseguró que no entiende qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero.

Según The Atlantic, cuya información confirmó la agencia AP con una fuente del Pentágono, los supuestos insultos de Trump se produjeron durante su visita a París en noviembre de 2018 para participar en el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, donde murieron más de 116.000 militares estadounidenses.

El mandatario tenía previsto desplazarse durante ese viaje al cementerio estadounidense de Aisne-Marne, cerca de París, pero canceló la visita en el último momento al asegurar que su “helicóptero no podía volar” con la lluvia de ese día.

La revista, que cita a cuatro fuentes conocedoras de lo sucedido, afirma que las verdaderas razones por las que Trump suspendió el acto fue porque temía que su pelo se despeinara con la lluvia y porque no le parecía importante homenajear a los estadounidenses muertos en la guerra.

“¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”, indicó Trump a varios miembros de su equipo la mañana en la que tenía previsto hacer la visita, de acuerdo con la prestigiosa publicación.

En otra conversación distinta durante el mismo viaje, Trump llamó “fracasados” a los más de 1.800 soldados estadounidenses que perdieron la vida en la batalla del bosque de Belleau contra los alemanes durante la misma guerra, según la revista.

Horas después de que la revista publicara esa información, Trump la disputó en un tuit, al asegurar: “Yo nunca he llamado a nuestros soldados caídos nada que no sea HÉROES”.