Harris pide ayuda a empresarios latinos para que voten todos en su comunidad

Miami, 29 ago (EFE News).- La candidata demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, pidió este sábado a los latinos propietarios de pequeños negocios que usen la influencia que tienen en sus comunidades para convencer a la gente que se registre y vote en las “elecciones más importantes de nuestras vidas”.

Harris participó en una mesa redonda virtual organizada por la congresista Debbie Mucarsel-Powell para presentar por primera vez el programa “Nuestros Negocios, Nuestro Futuro” para pequeñas empresas hispanas, que luego se dará a conocer en otros estados con alto porcentaje de hispanos en su población.

El programa ha sido desarrollado por la campaña de Joe Biden, quien se enfrentará en las urnas por la Presidencia del país al actual mandatario, Donald Trump, el próximo 3 de noviembre.

El programa incluye un “paquete de reinicio” para ayudar a los empresarios a volver a contratar y mantener a los empleados que tuvieron que dejar como resultado de la crisis económica resultante de la COVID-19 y un plan para triplicar el objetivo federal de hacer contratos con negocios pequeños en desventaja.

También contempla reformar las llamadas “zonas de oportunidad” para servir mejor a los negocios propiedad de personas de minorías.

Además de pedirle a los dueños de pequeñas empresas hispanas de todo el país que se conviertan en agentes para el cambio en las próximas elecciones, la senadora anunció que si Biden es el nuevo presidente, los planes estarían dotados de decenas de millones de dólares, que incluyen hasta la entrega de material y equipos de protección personal frente a la COVID-19.

En la mesa redonda participaron el puertorriqueño Iván Nieves, la mexicana Pilar Guzmán y la colombiana Claudia Mendoza, todos ellos propietarios de empresas pequeñas en el área de Miami, que han logrado sobrevivir a los efectos económicos de la COVID-19 pero achicando mucho sus negocios.

Harris indicó que en junio 1 de cada 10 pequeños negocios del país, que son “vitales” para la economía y el empleo, estaba cerrado y muchos otros se enfrentaban a la ruina “en medio de la peor pandemia en 100 años y con el peor presidente de la historia”.

En el caso de los negocios hispanos, la senadora dijo que no son solo de suma importancia para la economía, sino la “sangre” de sus comunidades.

Entrelazando palabras en español como “ventanitas” y “bodegas”, la candidata a la Vicepresidencia dijo que esos negocios saben qué les pasa a sus clientes y qué “quieren comer después de un día de trabajo duro” y, por eso, Biden y ella “los necesitan más que nunca” para que “voten todos”.

“Les pedimos que exhorten a cualquier potencial votante para que se inscriba y vote”, subrayó.

Según Harris, los seguidores del presidente Trump están soltando mucha desinformación que ha dejado “confusos y atemorizados” a muchas personas antes del ejercicio del voto.

Aseguró que una Administración Biden se enfocará “en la gente de la comunidad” y no “en los ricos y bien conectados” como, según dijo, ha hecho la Administración Trump.

“Trump no ha hecho nada por la gente que trabaja en este país, incluyendo la COVID-19”, subrayó.

Al final de la mesa redonda habló Bill Fuller, propietario de un conocido bar de La Pequeña Habana, que está cerrado desde hace meses por la COVID-19, y pidió a Biden y Harris que se preocupen de devolver el turismo a Miami.

La congresista por Florida Mucarsel-Powell, llegada a EE.UU. desde Ecuador con 14 años y primera sudamericana en llegar al Congreso, señaló que la importancia de estas elecciones es tal que “nuestros hijos y nietos nos preguntarán algún día qué hicimos en 2020 por nuestro país”.