Las encuestas favorecen a Biden pero discrepan en los porcentajes

Washington, 17 ago (EFE News).- Ante la apertura esta noche de la Convención Nacional del Partido Demócrata, la danza de encuestas ha comenzado en Estados Unidos, y aunque todas muestran una ventaja a favor del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump, hay discrepancias en las cifras.

Un sondeo de opinión divulgado hoy por la cadena de televisión ABC y el diario The Washington Post muestra a Biden con el 53 % de la intención de voto del electorado en general y a Trump con el 41 %, y entre quienes indicaron que están seguros de que sí votarán, Biden tiene el 54 % de la preferencia y Trump el 44 %.

La buena recepción entre el electorado de la senadora de California, Kamala Harris, como aspirante demócrata a la Vicepresidencia “y el entusiasmo creciente por Biden dominan los retos para Trump en la elección de 2020 por la combinación de dos realidades: sólo el 14 % de los encuestados opina que la pandemia de coronavirus está bajo control y dos tercios indican que la economía va mal”, señaló ABC.

La encuesta de la cadena de televisión CNN muestra hoy que el 51 % de los votantes registrados está a favor de Biden y el 42 % apoya a Trump. En esta encuesta, el 42 % de los estadounidenses aprueba la gestión presidencial de Trump y el 54 % tiene una opinión negativa de su desempeño.

Otra encuesta divulgada hoy por la firma Gallup no incluyó preguntas acerca de voto, pero sí encontró que el índice de aprobación para la gestión de Trump está en el 42 % de los entrevistados, y que la mayoría de los estadounidenses desaprueba su desempeño aún en el campo de la economía (51 %).

Cuando faltan 78 días para las elecciones, las opiniones negativas sobre la labor de Trump, según Gallup, llegan al 63 % en el manejo de la pandemia de coronavirus, el 62 % en las relaciones de razas y la educación, el 57 % en cuanto a las relaciones con China, y el 56 % en cuanto a política exterior.

Por su parte, el sitio especializado RealClearPolitics, que elabora un promedio de las principales encuestas de opinión, muestra hoy a Biden con el apoyo del 50,2 % de los posibles votantes y a Trump con el 42,5 %.

Entre las encuestas que incluye el promedio de RealClearPolitics, la de la cadena CBS News tiene a Biden con el 52 % y a Trump con el 42 %; a FOX News con el 49 % para el demócrata y el 42 % para el republicano.

Todas éstas son encuestas de alcance nacional, pero en Estados Unidos no es el voto popular el que elige al presidente sino los electores asignados a cada Estado. En el Colegio Electoral se necesitan 270 votos para ganar la elección.

El sitio 270towin.com calcula que, si las elecciones fuesen ahora, Biden tendría asegurados 278 votos en el Colegio Electoral, en tanto Trump contaría con 169 y habría 91 delegados que no está claro quién se los adjudicaría.

En la elección de 2016, Trump recibió unos 3,2 millones de votos menos que su rival demócrata, Hillary Clinton, pero se aseguró la victoria en estados suficientes como para obtener una mayoría en el Colegio Electoral.

Tan sólo el Distrito de Columbia y dos estados distribuyen esos electores de acuerdo con la proporción de votos para cada candidato. En los otros 48 estados, el candidato que obtiene más votos populares se lleva todos los delegados.