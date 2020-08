Extienden hasta septiembre restricción fronteriza por COVID-19

México, 14 ago (EFE News).- Los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron este viernes extender otro mes la restricción de viajes no esenciales en la frontera terrestre que expiraba este 21 de agosto por la pandemia de COVID-19.

“Ambos países intentarán coordinar las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23.59 horas del 21 de septiembre de 2020”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en sus redes sociales.

La Cancillería mexicana afirmó que las restricciones se mantendrán “en los mismos términos” desde su implementación el 21 de marzo, cuando decidieron cerrar los viajes no esenciales, pero permitir el tránsito por razones comerciales o médicas.

México es el séptimo país con más casos confirmados y el tercero con más muertos por coronavirus, al superar en la última jornada el medio millón de contagios y los 55.000 fallecidos.

Mientras, Estados Unidos lidera en número de casos y en decesos con más de 5,2 millones de contagios, casi una cuarta parte del total mundial, y más de 167.000 muertos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

En particular, los repuntes de casos han afectado a los estados en la frontera común, como Texas y Arizona.

Ante este panorama, habitantes de los estados del norte de México han denunciado que, mientras a ellos les niegan el cruce fronterizo, los estadounidenses sí entran al territorio para comprar medicinas, abarrotes y realizar actividades que en sus regiones no pueden hacer.

En esta ocasión, fue el Gobierno de México el que propuso la extensión de restricciones, que nunca ha aplicado para vuelos comerciales.

“Tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19, México planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común”, aseveró la Cancillería.

El anuncio llega después de que el presidente Donald Trump sugirió bloquear la entrada al país desde México de ciudadanos y residentes permanentes sospechosos de haber contraído la enfermedad.

Aun así, México es uno de los pocos países que admiten la llegada de estadounidenses, que tienen prohibido viajar a la Unión Europea y potencias asiáticas como China, Japón y Corea del Sur por el descontrol del brote de coronavirus.

La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros, es además una de las más activas del mundo con más de un millón de personas que cruzan cada día y se intercambian bienes y servicios por un valor de 1.700 millones de dólares diarios.