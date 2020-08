Latinos lidian la COVID-19 con más uso de medios digitales, dice Nielsen

Miami, 6 ago (EFE News).- La comunidad hispana en EE.UU., afectada de forma desproporcionada por la COVID-19 y la pérdida de empleo, sobrevive a la pandemia “intensificando” su ya alto uso de la tecnología digital, más que el resto de la población, según un informe divulgado este jueves por la consultora Nielsen.

El 61 % de los latinos afirmó que ha estado viendo o escuchando las noticias con más frecuencia, en comparación con el 54 % de los no hispanos, detalla el reporte “Transformación cultural de la conectividad: Cómo se conectan los latinos durante el distanciamiento social”.

“A pesar de los impactos desproporcionados de COVID, las preocupaciones sobre inmigración y DACA, así como la falta de representación en el Censo, los hispanos han seguido mostrando una gran capacidad de resiliencia”, dijo a Efe Stacie de Armas, vicepresidenta de Iniciativas Estratégicas y Captación de Clientes de Nielsen.

Agregó que esta “capacidad de recuperación y el apoyo de la comunidad apuntalará el rebote y la recuperación de los latinos”.

En Estados Unidos, que lidera en el mundo en número de muertes por la COVID-19 (más de 156.000) y de casos confirmados del virus, con más de 4.770.000, el 98 % de los hispanos posee un dispositivo móvil y pasa más de 30 horas semanales usando un teléfono inteligente.

Esta minoría, de 62,3 millones, el 19 % de la población total del país, aportará según Nielsen el 53 % del crecimiento del país en los próximos 5 años y el 68 % hasta 2060, un factor que se intensifica por una disminución proyectada entre la población blanca no hispana.

Como parte de la Serie Inteligencia Diversa de Nielsen, el estudio evidenció que esta comunidad tiene el 57 % más de probabilidades de usar las redes sociales confiables como fuente principal de información sobre el patógeno.

Matizó que los latinos eligen contenido confiable y que sea relevante principalmente a nivel cultural, independientemente del idioma.

El sondeo reflejó que más de un tercio de los hispanos pasó más tiempo escuchando la radio como resultado de la COVID-19 (37 %) en comparación con solo el 24 % de los blancos no hispanos.

La tecnología digital además ha sido un tranquilizante ante la incertidumbre que ha generado la crisis sanitaria.

El 48 % de los latinos informó que escuchar a su locutor de radio favorito les ayudó a sentirse más informados y menos estresados.

A medida que las noticias y la información de la salud con respecto al nuevo coronavirus comenzaron a dominar la vida cotidiana, el teléfono móvil se convirtió en un pilar de la conectividad de esta minoría.

VALIOSA MINORÍA EN LA CRISIS

De Armas indicó que la comunidad latina ha tenido históricamente un “uso sobredimensionado” de las conexiones digitales.

Agregó que ahora con la pandemia lo “intensificó” más que el mercado total, incluidas las redes sociales, la televisión y la radio “para informarse, comunicarse, compartir experiencias y buscar apoyo”.

Lamentó que cuando la COVID-19 comenzó a propagarse, las medidas de distanciamiento social impuestas “amenazaron las conexiones sociales en persona en las que los latinos tanto confían”.

Sin embargo señaló que los latinos “son una cultura colectivista donde se valora el parentesco, la familia, la cohesión y el apoyo emocional”.

Las conexiones continúan siendo factores clave para estimular la economía del país con su inmenso poder adquisitivo, el cual aumentó el 69 % en nueve años, superando a los no hispanos, que se incrementó en el 41 % durante el mismo período, detalló Nielsen.

Durante los próximos 10 años, la comunidad latina, la cual es mucho más joven, en función a su tamaño relativo, contribuirá “en exceso” a la recuperación económica, a través de la compra de viviendas y la adquisición de bienes y servicios, detalló Nielsen.

En 2019, los hispanos representaron 1,7 billones de dólares en poder adquisitivo (en inglés trillions), equivalente al 11 % del total de EE.UU.

HAY TAMBIÉN ESPACIO PARA LA DIVERSIÓN

Al inicio de la pandemia en marzo, el 70 % de los hispanos dijeron que aumentaron la cantidad de tiempo viendo películas o espectáculos por internet, por encima del 55 % los no hispanos.

Por otro lado, los videojuegos han pasado a primer plano en cuanto a las actividades de los hispanos durante la crisis sanitaria.

Estos jugadores usan consolas de juegos para transmitir una variedad de contenido, como comentarios de jugadores, reseñas, transmisiones en vivo y noticias.

El 31 % de los hispanos dijo que ha aumentado el tiempo dedicado a los videojuegos en línea o en un dispositivo de juegos desde que comenzó la pandemia.

Además, ocho de cada diez jugadores hispanos dicen que han usado su dispositivo móvil para jugar videojuegos en los últimos tres meses.

De Armas destacó que las redes sociales “alimentan más que un simple apetito social, también actúan como conducto de confianza, verdad y conexión cultural”.