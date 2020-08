Biden no dará en Milwaukee su discurso para aceptar la nominación demócrata

Washington, 5 ago (EFE News).- El ex vicepresidente Joe Biden no viajará a Milwaukee (Wisconsin) para dar su gran discurso de aceptación a la nominación presidencial del Partido Demócrata, como estaba previsto, y se dirigirá a la nación desde Delaware, informó su campaña en un comunicado.

La campaña explicó que ha tomado la decisión para “evitar poner en peligro” la salud de la ciudad de Milwaukee, así como del resto del equipo y periodistas que iban a acudir a la Convención Nacional Demócrata, una gran fiesta política donde tradicionalmente el candidato presidencial acepta la nominación.

En vez de viajar a Milwaukee, Biden dará su discurso desde Delaware, el estado donde reside y que representó en el Senado durante 36 años.

UNA CONVENCIÓN DEMÓCRATA DIFERENTE

Los detalles sobre el lugar del discurso se “darán a conocer posteriormente”, indicó la campaña, que también anunció que no acudirán a Milwaukee el resto de las personalidades demócratas que tenían previsto participar en la convención en persona y ofrecer discursos.

“Esta convención será diferente que cualquier otra convención anteriormente en la historia”, afirmó en el comunicado Joe Solmonese, el director ejecutivo de la Convención Nacional Demócrata.

La convención se celebrará entre el 17 y el 20 de agosto con una programación cada noche de dos horas, entre las 21.00 y las 23.00 hora local, que será retransmitida por televisión.

En esa programación, habrá conexiones con votantes en diferentes partes del país., en lo que supone un intento del Partido Demócrata por incluir al público en la convención.

De hecho, la campaña de Biden ha hecho un gran esfuerzo por adaptarse a la nueva realidad de la campaña electoral y hoy anunció que invertirá 280 millones de dólares en anuncios de televisión y en internet, lo que supone el mayor gasto de ningún candidato presidencial en la historia y el doble que el presidente Donald Trump.

TRUMP EVALÚA DAR SU DISCURSO DESDE LA CASA BLANCA

Por su parte, Trump desveló este miércoles que está barajando la posibilidad de dar en la Casa Blanca su discurso para aceptar la nominación del Partido Republicano.

“Bueno, estamos pensando en ello. Sería más fácil desde un punto de vista de seguridad”, dijo el mandatario en una entrevista con la cadena conservadora Fox.

“Estamos pensando en hacerlo desde la Casa Blanca porque no hay movimiento. Es fácil y creo que es un escenario hermoso y estamos pensando en eso. Ciertamente, es una de las alternativas. Es la alternativa más fácil, creo que es una hermosa alternativa”, añadió.

Esa posibilidad enseguida despertó la inquietud de algunos demócratas, que consideran que Trump estaría haciendo un uso sin precedentes de bienes públicos para fines electoralistas.

La Convención Republicana se celebrará entre el 24 y el 27 de agosto y, de acuerdo a su página web, aún está previsto que algunos eventos tengan lugar en Charlotte (Carolina del Norte).

A mediados de julio, Trump despidió a su jefe de campaña, Brad Parscale, debido a los malos resultados de las encuestas, que daban una ventaja de dos digitos a Biden, sobre todo debido al mal manejo de la crisis del coronavirus por parte del mandatario.

Actualmente, Biden conseguiría el 49,4 % de los votos frente al 42,4 % de Trump, de acuerdo al promedio de encuestas elaborado por la web Real Clear Politics.