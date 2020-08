Ingenieros civiles de EEUU avisa pueden colapsar infraestructuras en Puerto Rico

San Juan, 5 ago (EFE News).- La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, en inglés) ha calificado con una D- (A es lo máximo y F lo mínimo), un suspenso, a las infraestructuras en la isla y advierte que muchas pueden colapsar si no se toman medidas.

“Esta calificación implica que nuestros sistemas han llegado al final de su vida útil, no se encuentran aptos para su propósito y representan un peligro de colapso si no se toman las medidas necesarias”, dijo este miércoles Héctor J. Colón De La Cruz, presidente del capítulo de Puerto Rico de la ASCE.

Dicha organización reveló este miércoles un informe -Infrastructure Report Card de Puerto Rico- que incluye las notas de cada área de la infraestructura en la isla, los problemas específicos y las acciones necesarias de modo que sirva como guía para la construcción sostenible de la infraestructura de Puerto Rico.

“En dicho documento también se incluyeron costos asociados a la inversión requerida, implicaciones de inacción y recomendaciones para mejorar la infraestructura a largo plazo. Puerto Rico debe destinar el 3,5 por ciento de su PIB en creación y mantenimiento de infraestructura y no está ni remotamente en esa cifra”, explicó Colón.

El estudio analiza ocho categorías de infraestructura y la inversión pública.

Según la ASCE, Puerto Rico se encuentra sumamente susceptible a una crisis humanitaria al combinarse una serie de factores que se siguen acumulando.

“Hace falta un buen manejo sostenible de recursos y acción contundente ya que nuestros sistemas no aguantan más. Para añadir a este precario cuadro, sabemos que FEMA envió recientemente una carta a la Gobernadora, Wanda Vázquez, denunciando que Puerto Rico ‘no está bien preparado ni tiene la habilidad de responder y manejar un evento mayor’. Esta es la tormenta perfecta si no se atiende con premura”, añadió Colón de la Cruz.

El informe se publica cada cuatro años que evalúa la infraestructura de Estados Unidos y analiza objetivamente 16 categorías de infraestructura en base a su desempeño en la capacidad, operación y mantenimiento, resiliencia y otros pilares fundamentales de infraestructura.

La American Society of Civil Engineers (ASCE) es la organización más antigua de Ingeniería en el mundo y está compuesta por 150.000 miembros distribuidos en más de 170 países.