Ayuda a tus amigos, familiares y a la comunidad para detener la propagación del COVID-19

Si recibe una llamada inesperada del departamento de salud, no tenga miedo. Estamos haciendo llamadas para ayudar a recopilar información y así evitar la propagación de COVID-19. El departamento de salud le hará preguntas sobre sus síntomas, actividades habituales, viajes recientes o contacto con alguien que estaba enfermo. También le preguntarán su fecha de nacimiento, dirección, raza y origen étnico. Los rastreadores de contactos no le harán preguntas sobre su estatus de residencia en los EE. UU., tampoco sobre su número de seguro social, información financiera o estado civil. Toda la información que comparta es de carácter confidencial. Es decir, no le dirán a nadie que usted estuvo expuesto a COVID-19, y no le dirán cuál de sus amigos o familiares ha sido diagnosticado con COVID-19, a menos que esa persona les haya dado permiso.

Si perdió la llamada, un rastreador de contactos le dejará un mensaje de voz o un mensaje de texto. Por favor devuélvales la llamada y hágales saber su preferencia de idioma. Están llamando porque alguien con quien ha estado en contacto de cerca ha sido diagnosticado con COVID-19. Usted ha estado expuesto y su amigo o familiar quiere asegurarse de que usted no contagie a sus seres queridos. Puede sentirse perfectamente bien cuando reciba esta llamada. Las personas expuestas a alguien con COVID-19 a veces pueden transmitir la enfermedad antes de presentar síntomas.

Los rastreadores de contacto le pedirán que se ponga en cuarentena durante 14 días. Esta es la cantidad de tiempo que puede demorarse para desarrollar síntomas de COVID-19. Si pasan 14 días y no tiene ningún síntoma, su cuarentena ha terminado, y puede retornar a la vida pública. Si desarrolla síntomas, deberá permanecer aislado hasta que la fiebre haya desaparecido durante 24 horas y sus otros síntomas hayan mejorado.

Los rastreadores de contacto con los que hable se asegurarán de que tenga lo que necesita para ponerse en cuarentena o aislarse. Hágales saber: ¿qué es lo que le preocupa para salir de la casa? ¿Faltar al trabajo? ¿Cuidar de sus hijos? ¿Comprar comestibles o medicamentos? Es realmente

importante que permanezca en su casa y no exponga a nadie más. Permítanos ayudarlo a crear un plan para quedarse en casa.

El rastreo de contactos es una herramienta clásica y confiable de salud pública. Funcionó para ayudar a erradicar la viruela; funciona hoy para detener la propagación de la tuberculosis; y puede funcionar para el COVID-19. El rastreo de contactos funciona porque nadie quiere propagar una enfermedad. Nadie quiere enfermar a sus amigos, familiares o miembros de la comunidad. Nos preocupamos mutuamente y asumimos la responsabilidad de proteger a nuestros amigos y familiares vulnerables. Los amigos no dejan que sus amigos propaguen el COVID-19.

Tenemos todas las herramientas que necesitamos para detener la propagación de COVID-19. Ahora, todos tenemos que trabajar juntos para estar a seis pies de distancia, cubrirnos la cara en público con la mascarilla y responder la llamada del departamento de salud.

Las respuestas a sus preguntas o inquietudes sobre el COVID-19 en el estado de Washington se pueden encontrar en nuestro sitio web. También puede comunicarse con nuestro centro de llamadas del Departamento de Salud al 1–800–525–0127 de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. lunes a viernes, y de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. sábado y domingo. La asistencia en otros idiomas está disponible.

