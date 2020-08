Microsoft negocia la compra del gigante chino de vídeos TikTok, según NYT

Nueva York, 31 jul (EFE News).- Microsoft negocia la compra de la popular app de vídeos china TikTok, que se ha convertido en un fenómeno de masas, pero que el Gobierno de Donald Trump estaba considerando prohibir en Estados Unidos por la posibilidad de que suponga un problema de seguridad nacional y para la privacidad de los estadounidenses, según informó el diario The New York Times.

Las fuentes consultadas por el diario no especificaron en qué punto se encuentran las conversaciones, que podrían desembocar con la entrada del gigante Microsoft en el accionariado de la app, propiedad de la empresa china ByteDance, valorada en unos 100.000 millones de dólares.

La Administración Trump estudiaba, entre otras medidas, forzar a ByteDance a deshacerse de activos en Estados Unidos, especialmente TikTok, que adquirió en 2017.

Según The Wall Street Journal, la decisión de forzar a ByteDance a llevar a cabo esa desinversión estaría ya tomada, aunque el propio presidente, en declaraciones a los medios, dio a entender este viernes que por ahora no hay nada definitivo.

“Estamos mirando a TikTok. Podríamos prohibir TikTok”, dijo el presidente, que aseguró que había distintas opciones sobre la mesa.

Otras de las medidas contra la compañía china, creadora de Tuotiao, el mayor portal de noticias de China, que barajaba el gobierno estadounidense era incluir a ByteDance en la lista de entidades extrajeras que no pueden adquirir productos y servicios en Estados Unidos sin autorización previa.

Los legisladores estadounidenses comenzaron a fijarse en TikTok con el aumento astronómico de su popularidad en Estados Unidos y a preocuparse con la posibilidad de que el gobierno chino pueda influir en la empresa y esta a su vez pueda ceder datos de estadounidenses o promover ciertos contenidos para influir en la política estadounidense u otros ámbitos.

Estas suspicacias contra TikTok coinciden también con el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos por espionaje industrial y desavenencias comerciales.

Las fuentes consultadas por el NYT también aseguraron que TikTok también ha considerado la adquisición de fondos de inversión estadounidenses como Sequoia Capital o General Atlantic.

TikTok, fundada en 2014, ha crecido con la compra por parte de ByteDance hasta tener 800 millones de usuarios en todo el mundo y ser un referente en vídeo virales de adolescentes y celebridades.

TikTok tiene un ejército de 35 “lobistas” o expertos de cabildeo que intentan disuadir al gobierno estadounidense de desvincularla de su matriz china, al tiempo que ha contratado a figuras de alto perfil como el ex alto ejecutivo de Disney Kevin Mayer como consejero delegado.