Nueve, aun no nombrada tormenta, descarga viento y lluvia en el Caribe

Miami, 29 jul (EFE News).- El todavía potencial ciclón 9 avanza en dirección oeste-noroeste con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora e intensas lluvias sobre las islas de Sotavento, en las caribeñas Antillas menores, antes de acercarse a Puerto Rico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), que no ha catalogado el sistema tormenta tropical pese a que sus vientos tienen la fuerza para serlo, indicó que “Nueve” estaba localizado a las 8 de la mañana (a 55 millas (90 km) al oeste-suroeste de Dominica y a unas 350 millas (560 km) de Puerto Rico.

El profesor de medioambiente de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Hugh Willoughby, dijo a Efe que el “gran problema” es que es una gran circulación de aire y reconoció que la “incertidumbre es algo importante” ya que se desconoce todavía cómo llegará a la costa este.

“Seguramente desde el NHC están esperando un poco porque no quieren alarmar a la gente. Tampoco es que haya mucha incertidumbre, sino que la incertidumbre es muy importante porque se pronostica que llegue a la costa este como una tormenta tropical. Sin embargo, podría ir también al este o al oeste y hacerse más fuerte”, señaló a Efe.

El patrón de trayectoria indica que esta noche estará cerca o sobre Puerto Rico, el jueves cerca o sobre la Española (Haití y República Dominicana) y el viernes cerca o sobre la parte meridional de las islas Bahamas.

El NHC no hace pronósticos de lo que ocurrirá con “Nueve” a partir del sábado, pero en los gráficos que muestran la posible trayectoria del centro del sistema aparece gran parte de Cuba y toda Florida incluida entre ese día y el lunes.

Willoughby explicó que si la velocidad de movimiento es correcta “sabremos lo que nos espera como pronto el viernes”, aunque reconoce que “existe la posibilidad de que se intensifique cuando llegue al norte de Cuba”.

“De todas formas es una gran circulación así que es más probable que se intensifique despacio”, añadió este experto que ha trabajado durante años pilotando uno de los aviones de reconocimiento de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Los vientos máximos sostenidos están cerca de las 45 millas por hora (75 km/h), aunque pueden fortalecerse a lo largo del día, seguido de un probable debilitamiento el jueves por “interacción con tierra” y un nuevo fortalecimiento a fines de la semana.

El alcance de los vientos con fuerza de tormenta tropical es de 275 millas (445 km), especialmente en la zona norte o noreste del centro del sistema.

“Nueve” se mueve a una velocidad de 23 millas por hora (37 km/h), que se reducirá en los próximos días, pero sin cambiar el rumbo actual.

Los riesgos para tierra son viento, lluvias copiosas y oleaje en las islas para las que existen advertencias de paso de tormenta tropical.

Se trata de Puerto Rico, las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, Antigua, Barbuda, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Anguila, Guadalupe, Martinica, San Martín, San Barthelemy, Saba, St. Eustatius, St. Maarten y partes de la Española (República Dominicana y Haití).

Hay además una vigilancia de tormenta tropical para otras zonas de la Española, Turcos y Caicos y la parte suroriental de las Bahamas.

La falta de definición de la localización del centro de “Nueve” puede ser la razón de que el NHC no la haya catalogado todavía como la tormenta tropical Isaías, según el servicio meteorológico privado Accuweather.

Este año ya se formaron las tormentas tropicales Arthur y Bertha, ambas antes del inicio oficial de la temporada ciclónica, que comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, un número “por encima de la media” según Willoughby.

Después siguieron Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna, esta última el primer huracán de este año en el Atlántico, que tocó tierra en Texas el sábado 25 de julio.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en la actual temporada ciclónica se formarán de 13 a 19 tormentas con nombre (con vientos de 65 kilómetros por hora), de las cuales de seis a diez podrían convertirse en huracanes (con vientos de 119 kilómetros por hora).

De esos huracanes, de tres a seis podrían llegar a ser mayores, es decir con vientos máximos sostenidos de 178 km/h o más, según NOAA.