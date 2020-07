A los blancos les preocupa mucho menos el costo de la pandemia

Washington, 29 jul (EFE News).- A los blancos en Estados Unidos les preocupa mucho menos que al resto de la población el costo del cuidado de la salud en la pandemia de COVID-19, según una encuesta divulgada hoy por la firma Gallup.

Si se toma en cuenta toda la población, el 40 % de los encuestados está entre “preocupado” y “extremadamente preocupado” por cómo pagarán la atención médica si se les diagnostica la infección con el coronavirus, comparado con el 31 % que no tiene preocupación alguna al respecto.

Entre lo que los encuestadores clasifican como “adultos blancos” sólo el 32 % está preocupado o muy preocupado por esos gastos y el 48 % no expresó preocupación alguna.

Por su parte,, entre los “adultos no blancos” -una categoría que incluye a los latinos, los afroamericanos, los indígenas norteamericanos y los asiáticos- el 58 % está preocupado o muy preocupado por la cobertura de la asistencia médica de la COVID-19 y sólo el 26 % expresó que no les preocupa el gasto.

Las diferencias en la percepción de cuán preocupantes puedan ser los costos médicos relacionados con la pandemia son aún mayores en la encuesta, realizada entre 1.017 personas del 8 al 30 de junio, cuando a los encuestados se les clasificó por el ingreso anual.

Entre las personas con ingresos anuales superiores a los 100.000 dólares, sólo el 20 % tiene algún grado de preocupación, y el 56 % no indicó que les preocupe lo que pueda costar el cuidado médico de los enfermos con COVID-19.

La proporción de los preocupados subió al 36 % entre quienes tienen ingreso anuales de entre 40.000 y 100.000 dólares, y al 60 % entre aquellos encuestados cuyo ingreso anual está por debajo de los 40.000 dólares.

“En medio de una amplia preocupación por el pago de los costos de COVID-19 los beneficios de seguro médico son, probablemente, más importantes que nunca antes para los trabajadores en EE.UU.”, señaló el informe de Gallup.

Un estudio reciente de Families USA, citado por Gallup, encontró que 5,4 millones de trabajadores en el país habían perdido su seguro médico hacia fines de mayo debido a la pérdida de empleos causadas por la pandemia.

Gallup encontró que el 12 % de los trabajadores que siguen activos en la fuerza laboral permanecen en sus empleos, a pesar de que quisieran dejarlos, “porque temen perder los beneficios del seguro médico” que obtienen mediante sus empleadores.

Otra encuesta que difundió hoy Gallup muestra que el 89 % de los adultos opina que el gobierno federal debería ser capaz de negociar con las firmas farmacéuticas el precio de una vacuna contra la COVID-19, en tanto que el 10 % opina que se debería permitir que los fabricantes fijen el precio.

El 75 % de los encuestados cree que no se debería permitir que las campañas políticas reciban donaciones de las empresas farmacéuticas mientras dure la pandemia de coronavirus.