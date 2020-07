Vicepresidente Pence apuesta por escuela presencial aunque con excepciones

Tweet on Twitter

Miami, 27 jul (EFE News).- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró este lunes en Miami la necesidad de que los menores vuelvan al aprendizaje presencial pese a la COVID-19, aunque matizó que algunas comunidades o estados “pueden calibrar” este regreso.

“Estudiando los datos del coronavirus a lo largo del país y del mundo sabemos una cosa a ciencia cierta y es que el riesgo para los menores sanos es realmente bajo”, aseguró en una rueda de prensa.

“Lo otro que sabemos seguro es que existe un costo para ellos cuando los estudiantes no están en clase”, agregó Pence durante un acto en la Universidad de Miami (UM) sobre la vacuna de la COVID-19 que prepara el Gobierno en asocio con Moderna.

La vuelta a los centros educativos, que reinician el curso a partir de agosto, ha causado polémica en el país durante las últimas semanas especialmente en estado como Florida, unos de los epicentros de la pandemia en el país.

Este lunes se agregaron a este estado 8.892 nuevos casos del patógeno y 77 fallecimientos, aunque por primera vez después de casi veinte días fueron menos de 9.000.

Sin embargo, la muerte de una niña 9 años en el condado de Putnam sin condiciones previas conocidas ha suscitado preocupación entre los padres y la comunidad educativa, donde muchos han optado por retrasar el inicio del curso escolar.

Kimora Lynum, que falleció el pasado 17 de julio, es hasta ahora la muerte más joven por la COVID-19 reportada en el estado, donde también han perecido a causa de la enfermedad otras cuatro personas menores de 17 años desde el pasado 1 de marzo.

La Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas (CDC) de EE.UU. publicaron la semana pasada una serie de recomendaciones en las que explicaron la importancia de la reapertura de las escuelas este verano.

Argumentaron que los datos de los que disponen apuntan a que la posibilidad de desarrollar síntomas entre los niños es mucho más baja, así como la tasa de fallecimientos, mientras que el daño emocional, económico y social de mantener las escuelas cerradas es “muy significativo.

Pence señaló que “no quieren que los menores se queden atrás académicamente, pero tampoco en el resto de aspectos de la educación como el valor de la socialización”, ya que “los niños necesitan estar con sus amigos y aprender destrezas sociales”.

Sin embargo, reconoció que puede haber comunidades individuales o estados que pueden “calibrar la reapertura” escolar, pero no especificó qué estados ni qué medidas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que también participó en la rueda de prensa apostó de nuevo por la oportunidad de tener una enseñanza dual ya que “hay muchos padres que quieren ver a sus hijos en la escuela”.

DeSantis explicó que el contagio entre los menores “no es un problema en lo que se refiere a la transmisión comunitaria”, y argumentó que los centros educativos deberían “ser flexibles” para los padres con hijos vulnerables o para aquellos que no quieran retomar todavía las clases presenciales.