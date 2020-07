Apple y Disney+ se estrenan en unos Emmy liderados por “Watchmen”

Los Ángeles, 28 jul (EFE News).- “Watchmen”, la miniserie de HBO, lideró este martes las nominaciones de los Emmy con 26 candidaturas a los premios más importantes de la televisión, que por primera vez darán la bienvenida a las apuestas de Apple y Disney en la pequeña pantalla.

Aunque Netflix sigue reinando con 160 nominaciones en total, el éxito de “The Mandalorian” (Disney+) y “The Morning Show” (Apple TV+) supone un buen estreno para las dos compañías que han lanzado sus plataformas de “streaming” en un año de récord en consumo televisivo por la pandemia del coronavirus.

El propio Fran Scherma, presidente de la Academia de la Televisión, destacó en el anuncio el papel de la pequeña pantalla para “educar, informar y entretener” en medio de una crisis global.

Y es que, a diferencia del cine, la televisión se ha convertido en el aliado prefecto de Hollywood durante este convulso 2020, que ha visto cómo las plataformas de suscripción se multiplican, al emular el modelo de Netflix, y borran en su camino el dominio de las cadenas tradicionales.

Mientras, aún se desconoce cómo y en qué formato se entregarán los galardones en una gala prevista para el 20 de septiembre en Los Ángeles que es toda una incógnita.

“WATCHMEN” DE HBO: LÍDER DE UNAS NOMINACIONES DOMINADAS POR NETFLIX

“Watchmen”, la miniserie de Damon Lindelof y HBO que dio continuidad al célebre cómic homónimo, se postuló como favorita para los premios con 26 nominaciones, por delante de “The Marvelous Mrs. Maisel”, que logró 20 menciones, y de “Ozark” y “Succession”, que se anotaron cada una 18 candidaturas.

Esta producción recoge el testigo de “Game of Thrones” y “Chernobyl”, las triunfadoras de la pasada edición que dieron la victoria a HBO sobre su principal competidor, Netflix.

Pero en esta ocasión, Netflix dominó con rotundidad al sumarse 160 candidaturas, lejos de las 107 de HBO y a años luz de las 47 que sitúan a la cadena NBC en tercer lugar.

¿Su secreto? Repartir su catálogo entre todas las categorías.

“The Crown”, “Ozark” y “Stranger Things” son las apuestas de Netflix en mejor serie dramática, que competirán con la fuerte “The Handmaid’s Tale”, “Succession”, “Better Call Saul”, “Killing Eve” y “The Mandalorian”.

En comedia, “Dead To Me” y “The Kominsky Method” se batirán contra la favorita “The Marvelous Mrs. Maisel”, “The Good Place”, “Insecure”, “Curb Your Enthusiasm”, “Schitt’s Creek” y “What We Do In The Shadows”.

Mientras, en el apartado de miniseries aunque la apuesta segura es de HBO con “Watchmen”, Netflix coló su sorpresiva “Unorthodox” y “Unbelievable” en una competición que cierran “Mrs. America” y “Little Fires Everywhere”.

Destaca la ausencia de “Hollywood”, la miniserie de Ryan Murphy promocionada como una de las bazas de esta temporada, cuyo reparto sobresale en las categorías de interpretación pero su criticado guion ha impedido que esté en el apartado general.

INTERPRETACIÓN: FUERTE COMPETICIÓN FEMENINA Y AUSENCIA DE LATINOS

En interpretación, la categoría que se presentaba más reñida era la de mejor actriz dramática, en la que un elenco de intérpretes de primer nivel aguardaban su nominación.

Finalmente Jennifer Aniston (“The Morning Show”), Olivia Colman (“The Crown”), Zendaya (“Euphoria”), Jodie Comer (“Killing Eve”), Laura Linney (“Ozark”) y Sandra Oh “Killing Eve” se batirán por una estatuilla que ha dejado fuera de concurso a nombres de Hollywood como Elisabeth Moss, Viola Davis y Nicole Kidman.

Aunque ya es más que habitual ver a estrellas de Hollywood desfilar en los premios de la televisión, siguen llamando la atención las candidaturas de Jeremy Irons y Hugh Jackman por sus trabajos en miniseries, o la de Meryl Streep en categoría de reparto.

Incluso Brad Pitt y Adam Driver están nominados a estos Emmy en el tímido apartado de mejor actor invitado por sus breves participaciones en “sketches” del cómico programa Saturday Night Live.

El otro titular reseñable es que, en un año en el que la Academia de la Televisión ha subrayado su compromiso con la diversidad, no hay representación latina con excepción de la actriz de ascendencia argentina Alexis Bledel en el apartado de invitados.

Ni Rita Moreno y tampoco el chileno Pedro Pascal han conseguido su nominación, pese que este último es el protagonista de “The Mandalorian”, candidata a mejor serie dramática. Aunque el hecho de que en el 90 % de las escenas actúe con máscara o dobles de riesgo dificultaba su consideración.

Al menos, la actuación de Shakira y Jennifer López en la Super Bowl está nominada, un momento musical que casi todos los años recibe su correspondiente mención.

EL BUEN ESTRENO DE APPLE Y DISNEY EN LOS EMMY

La compañía que fabrica el iPhone se estrenó hace unos meses en la televisión con su plataforma Apple TV+ y puso a la serie protagonizada por Jennifer Aniston, “The Morning Show”, como bandera de su desembarco audiovisual.

Aunque la ficción no ha sido nominada a mejor serie, la mayoría de su reparto recibió nominaciones en todas las categorías de interpretación, que elevan hasta 18 las menciones de Apple.

Por su parte, Disney siguió la misma estrategia con su flamante Disney+ y “The Mandalorian”, la guinda de su catálogo que logró 15 sorpresivas candidaturas y ha recuperado a los fans de “Star Wars” tras la decepción de las últimas películas.