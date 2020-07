Advierten sobre posible resurgimiento de enfermedades tratables con vacunas

Cleveland (OH), 27 jul (EFE News).- La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, en inglés) alertó hoy que la pandemia del coronavirus amenace con un posible resurgimiento de enfermedades tratables con vacunas.

En artículo publicado en la revista especializada Pediatrics, la organización recordó que cuando se introdujo la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR) hace 50 años, su uso generalizado provocó una disminución de más del 95 % de las tres enfermedades.

Sin embargo, la AAP alertó que Estados Unidos se encuentra con niveles más altos de sarampión y enfermedad de las paperas que en años anteriores.

La investigación “La importancia de la inmunización MMR en los Estados Unidos”, de Olivia Perrone y H.Cody Meissner, examina las tendencias en la epidemiología del sarampión, paperas y rubéola en los últimos años y considera las consecuencias de la pérdida de inmunidad en el país.

Según se detalla, entre los niños de 19 a 35 meses de edad nacidos entre 2015 y 2016 en EE.UU., el 90,4 % han sido inmunizados con una o más dosis de la vacuna MMR, pero los niños no inmunizados y poco inmunizados en ciertas subpoblaciones han resultado en brotes de sarampión en comunidades vulnerables donde las tasas de inmunización son bajas.

El estudio resalta que a pesar de la seguridad y eficacia de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola después de casi 50 años de uso generalizado, están encontrando niveles más altos de sarampión y enfermedad de las paperas.

El regreso de la enfermedad amenaza la salud de quienes permanecen sin vacunarse por elección, así como de quienes están inmunizados de manera apropiada pero experimentan la pérdida de la inmunidad inducida por la vacuna.

Según las expertas, la solución a las continuas amenazas de enfermedad causadas por estas enfermedades intratables pero fácilmente prevenibles es el cumplimiento de las recomendaciones para la administración de la vacuna MMR.

La investigación destaca que en contraste con la gran cantidad de infecciones causadas por COVID-19, la mayoría de los pediatras hoy en día rara vez ven un caso de sarampión, paperas o rubéola, lo que atribuyen a la efectividad de la MMR.

Las autoras afirman que será necesaria una vacuna segura y efectiva para proteger contra el COVID-19 y señalan las consecuencias de las falsas preocupaciones de los activistas antivacunas con respecto a la seguridad de las mismas.

Tanto Perrone como Meissner, catalogaron como indudable la seguridad y efectividad de la MMR después de la administración de cientos de millones de dosis.

“La administración de MMR de acuerdo con el calendario de vacunación no puede ser exagerada. El resurgimiento de estas enfermedades una vez controladas no debe ser un legado de deba dejarse a las generaciones futuras”, detallan en el estudio.