El Gobierno británico confirma que no habrá cuarentena para el Real Madrid

Londres, 26 jul. (EFE).- El Gobierno británico ha confirmado que el Real Madrid no tendrá que someterse a la cuarentena obligatoria de 15 días para disputar la vuelta de octavos de final contra el Manchester City, por lo que el encuentro se disputará, como estaba previsto, en el estadio Etihad.

El Gobierno del Reino Unido excluyó este sábado a España de la lista de países seguros exentos de cuarentena, lo que significa que los viajeros que lleguen de allí deberán aislarse catorce días en territorio británico.

Sin embargo, esta medida no se aplicará al Real Madrid, que tendrá que visitar Mánchester el próximo 7 de agosto, según le ha comentado el Ministerio de cultura y deporte a Sky Sports.

De acuerdo con una resolución del Gobierno publicada a principios del mes de julio, determinados eventos deportivos, como sería en este caso la Champions League, estarían exentos de tener que pasar esta cuarentena. Esta medida se mantendría y provocaría que la UEFA no tenga que buscar soluciones alternativas para disputar la vuelta de estos octavos de final.

El City acude con una ventaja de 1-2 conseguida en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no podrá contar con su capitán, Sergio Ramos, expulsado en la ida.