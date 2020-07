Dolores Huerta aplaude plan de salud y educación de Biden

Denver (CO), 24 jul (EFE News).- La veterana activista Dolores Huerta expresó este viernes su respaldo a los planes de salud y educación del exvicepresidente Joe Biden, el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones del próximo noviembre.

“Estamos en un momento crítico en nuestro país y la respuesta es que necesitamos estar juntos para cambiar la situación. Eso es lo que hicimos antes para elegir a Obama y las cosas mejoraron. Ahora retrocedimos y tenemos que hacer todos esos esfuerzos otra vez”, comentó Huerta, quien en el mes de mayo hizo público su respaldo a Biden.

Cofundadora con César Chávez del sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW), Huerta dijo hoy durante una mesa redonda virtual que ya no se trata solo de mejorar la economía nacional, sino de “salvar a Estados Unidos y salvar al mundo”.

“Los sindicatos mejoran los salarios y eso ayuda a la clase media. Y sin clase media no hay democracia”, explicó la dirigente, tras señalar que es clave el respaldo de Biden a los sindicatos y a las organizaciones comunitarias, así como su apuesta a que la educación en los colegios comunitarios sea gratis.

Dianne Primavera, vicegobernadora de Colorado y participante en la mesa redonda, comentó que el plan de Biden permitiría que las personas ya “no tengan que tomar decisiones drásticas” al momento de decidir qué tipos de cuidados se le ofrecerán a los ancianos, o a qué servicios de salud se tiene acceso, o cómo pagar por la universidad.

Primavera comentó que tanto ella como el exvicepresidente conocen por experiencia propia lo que significa cuidar a padres ancianos, ser padres solteros y cuidar a personas incapacitadas, es decir lo mismo que hacen “millones de personas” en Estados Unidos, pero “sin el respaldo, el reconocimiento y la protección” que esas personas merecen.

“COVID-19 expuso el fracaso de nuestro sistema. No podemos volver a 2019”, aseveró Primavera.

Huerta dijo que la preocupación por la pandemia es una invitación a “construir un mundo mejor trabajando juntos” y conectando esa invitación con la promesa de Biden de que, si resulta electo, parte de la educación universitaria en Estados Unidos será gratuita.

“Deberíamos haberlo hecho hace muchos años”, dijo Huerta.

Biden propone aumentar los salarios de los educadores, proveer más recursos a las escuelas, capacitar a estudiantes de escuelas medias y secundarias y “comenzar a invertir en los niños desde su nacimiento”.

En cuanto a salud, el virtual candidato demócrata propone proteger la Ley de Cuidados Médicos Asequibles (“Obamacare”), otorgar créditos impositivos y reducir el costo de los servicios médicos, expandir la cobertura para familias que ahora (por sus ingresos) carecen de seguro médico y reducir el costo de los medicamentos.

Para Huerta, eso significa reconocer que “los cuidados de salud son un derecho para todos y no un privilegio para unos pocos”.

Por su parte, la dominicana Rocío Castillo, radicada en Colorado, comentó que la decisión de su familia hace décadas de llegar a Estados Unidos se debió precisamente a las oportunidades de salud y de educación en este país.

“Pude alcanzar mi sueño”, dijo Castillo, que desde hace tres años trabaja en un centro de salud y que está completando en una universidad local sus estudios en enfermería.

Huerta llamó a trabajar “dos veces más duro” de lo que se hizo para elegir a Obama en 2008, porque esta vez “los más vulnerables de la población han sido golpeados muy duro” por la pandemia, por la economía, por la injusticia social y por las actuales políticas federales.

El virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aventaja con 13 puntos al presidente Donald Trump entre posibles votantes del estado clave de Florida, según una encuesta divulgada este jueves por la Universidad de Quinnipiac.

De acuerdo a la web especializada RealClear Politcs, que hace un promedio de las encuestas nacionales, el demócrata tiene un margen de 8,7 puntos porcentuales por encima de Trump, que aspira a la reelección.