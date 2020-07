La competencia por el MVP de la NBA ya cerró

Tweet on Twitter

Orlando (EE.UU.), 17 jul (EFE).- La competencia por el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA ya cerró, por lo que la liga informó el viernes a los equipos que ninguno de los partidos de la reanudación del campeonato se tomará en consideración para ningún premio de postemporada.

Agregan que la votación para honores como el All-NBA, novato del año y jugador defensivo del año, se completarán antes del reinicio de la temporada el 30 de julio en la “burbuja” del Walt Disney World.

Por lo general, esos votos se emiten más cerca del final de la temporada regular, por lo tanto, las carreras de postemporada aún continúan en muchos casos, pero las persecuciones de premios individuales ahora están ya cerradas.

A través de un comunicado, la NBA indicó que “La decisión de excluir los partidos de clasificación de la votación de premios garantiza un proceso justo en el que los jugadores y entrenadores de los 30 equipos tendrán la misma oportunidad de ser honrados como los mejores jugadores de la temporada regular”.

Sólo 22 de los 30 equipos de la liga participan en el reinicio del campeonato.

La decisión de la liga significa que la campaña del alero de los Bucks de Milwaukee, el griego Giannis Antetokounmpo, por los MVP consecutivos terminó técnicamente hace más de cuatro meses cuando la temporada se suspendió en medio de la pandemia de coronavirus.

Antetokounmpo ganó su primer premio MVP después de promediar 27.7 puntos y 12.5 rebotes por partido la temporada pasada.

Esta temporada, se espera que vuelva a ser el líder de MVP con promedios de 29.6 puntos y 13.7 rebotes para los Bucks, que tienen el mejor récord de la liga.

La decisión de la NBA también significa que Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans, quien ha aparecido en sólo 19 partidos esta temporada, no podrá intentar cazar al novato Ja Morant, de los Grizzlies de Memphis.

Williamson dejó la burbuja de la NBA el jueves por la mañana para atender un asunto médico familiar urgente, y los Pelicans dijeron que tiene la intención de regresar en una fecha no especificada.

Los campeonatos estadísticos, como los títulos de puntuación, rebotes, asistencias y robos, están técnicamente disponibles hasta el final de los juegos de clasificación a mediados de agosto. La liga anunció esa parte del plan cuando se publicaron los horarios de los ocho partidos de clasificación el mes pasado.

La mayoría de esas carreras de trofeos estadísticos se deciden matemáticamente.

James Harden, de los Rockets de Houston, tiene ventaja en la carrera de anotación al acercarse a su tercer título consecutivo en esa categoría, y se convierte en el octavo jugador en la historia de la NBA en ganar la corona de anotación en al menos tres temporadas consecutivas.

Los otros que ganaron el título de puntuación en al menos tres temporadas consecutivas: Michael Jordan (quien lo hizo en dos rachas separadas), Wilt Chamberlain, Kevin Durant, George Gervin, Bob McAdoo, Neil Johnston y George Mikan.

Andre Drummond, de los Cavaliers de Cleveland, tiene ventaja en la carrera por el título de rebotes; LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se mantendría por delante del segundo lugar, Trae Young, de los Hawks de Atlanta, en la carrera de asistencias por partido, incluso si James juega en los ocho juegos de clasificación y no registra una sola asistencia.

Si James, de 35 años, gana el título de asistencia, algo casi seguro, será el segundo jugador de más edad en reclamar ese premio. Steve Nash tenía 37 años cuando ganó su último título de asistencias.

James también se perfila línea para ser el jugador de más edad en la historia de la NBA en terminar una temporada con un promedio de al menos 25 puntos y 10 asistencias.

Eso sucedió solo otras nueve veces en la NBA, el más reciente fue Russell Westbrook cuando tenía 29 años en 2017-18.