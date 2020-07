La ciencia de las mascarillas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El 26 de junio de 2020, el gobernador Jay Inslee y el secretario de Salud John Wiesman anunciaron una orden de uso obligatorio de tapabocas para todo el estado. ¿Cuánto realmente sabemos sobre el nivel de protección que puede darnos un tapabocas de tela contra COVID-19? ¡Mucho más que antes!

Antes de esta pandemia, no se estaban investigando mucho los beneficios de usar tapabocas de tela para evitar el COVID-19, algo que, por supuesto, ni siquiera sabíamos que existía hace seis meses. Algunos investigadores (solo disponible en inglés) compararon los países que promocionaron el uso de mascarillas como parte de su respuesta temprana a COVID-19 con los países que no lo hacían, como EE. UU. Los países que promocionaron el uso de mascarillas tuvieron menos casos que los países que no. Las investigaciones continúan, y seguimos aprendiendo más, pero esto es lo que la ciencia nos está diciendo ahora:

· Las personas que (todavía) no saben que tienen COVID-19 pueden propagarlo.

· Cuando una persona tiene COVID-19 pero no presenta síntomas, se siente “saludable” o “normal”. La diferencia es que con COVID-19, la persona es contagiosa.

· El virus que causa COVID-19 se transmite principalmente a través de pequeñas gotas que expulsa cuando respira normalmente, así como cuando habla, canta, tose o estornuda. Estas pequeñas gotas pueden flotar en el aire e infectar a las personas que están cerca de usted.

· Es más probable que estas gotas lleguen a otras personas si se encuentra en un espacio cerrado con poca ventilación y a menos de seis pies (dos metros) de distancia de otras personas.

· Un tapabocas de tela ayuda a que la respiración y esas pequeñas gotas no lleguen a los demás. Es incluso más probable que pueda mantener esas gotas lejos de los demás si se encuentra a al menos seis pies (dos metros) de distancia de ellos. Esto funciona todavía mejor si las personas que están a su alrededor también están usando tapabocas.

· Los investigadores (solo disponible en inglés) revisaron las publicaciones científicas para conocer la efectividad de las mascarillas quirúrgicas y de los tapabocas de tela. Descubrieron que ambas son efectivas para evitar la transmisión de COVID-19… ¡si las usamos! La principal limitación de su efectividad fue la falta de constancia en su uso.

Esto significa que las personas que se sienten saludables deben usar un tapabocas de tela en espacios públicos, especialmente si son cerrados, y mantener al menos seis pies (dos metros) de distancia de otras personas.

Usar un tapabocas de tela no lo dejará sin oxígeno, no le hará respirar demasiado dióxido de carbono ni afectará su sistema inmune en absoluto. Si se siente mareado o aturdido o tiene problemas para respirar, siéntese y quítese la mascarilla. Si continúa sintiéndose mal, llame al 911.

Para saber más, visite:

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish

https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550/espanol

Practique la empatía. Nos cubrimos la cara para proteger a otras personas. Podríamos tener COVID-19 aunque nos sintamos bien. Es nuestra responsabilidad proteger a los demás de lo que no sabemos que está en nuestra propia respiración.

Para más información:

Si desea estar al corriente de las nuevas historias del blog de BienestarWA, regístrese aquí.