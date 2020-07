Trump quiere “emular” con López Obrador la relación entre Lincoln y Juárez

Tweet on Twitter

Washington, 7 jul (EFE News).- El presidenteDonald Trump quiere “emular” con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la buena relación que mantuvieron los exmandatarios Abraham Lincoln y Benito Juárez, y por eso le ha preparado un homenaje lo más parecido posible a una visita de Estado en tiempos de pandemia.

Así lo indicó este martes un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, al informar sobre lo que se espera de la primera reunión entre Trump y López Obrador, programada para este miércoles en la Casa Blanca.

“(La relación entre Lincoln y Juárez) fue muy respetuosa y muy fuerte. Y creo que eso es lo que hemos intentado emular con la relación entre los presidentes Trump y López Obrador”, dijo la fuente de la Casa Blanca en una conversación telefónica con un grupo reducido de periodistas, entre ellos Efe.

Antes de reunirse este miércoles con Trump, López Obrador tiene previsto precisamente depositar sendas ofrendas florales en los monumentos a Lincoln (1861-1865) y a Juárez (1858-1872) que hay en la capital estadounidense.

El mandatario mexicano dijo el año pasado que Juárez es el “mayor ejemplo de lo que debe ser un servidor público”; mientras que Trump se ha comparado en muchas ocasiones con Lincoln, hasta el punto de afirmar recientemente que ha hecho más por la población negra de EE.UU. que ese presidente, que abolió la esclavitud.

El funcionario de la Casa Blanca describió como “histórica” la relación entre Trump y López Obrador, al afirmar que desde el principio mostraron sintonía a pesar de suscribir “ideologías diferentes”.

“Igual que el presidente Trump tiene su mantra ‘Estados Unidos primero’ y ama profundamente a su país, el presidente López Obrador tiene su mantra ‘México primero’ y ama profundamente a su país. Han demostrado que amar a tu país no impide trabajar bien con otros países”, opinó la fuente.

“CASI UNA VISITA DE ESTADO”

La de López Obrador será “casi una visita de Estado”, según el funcionario, ya que incluirá una cena en la Casa Blanca con ambos presidentes y una decena de empresarios de cada país, lo más parecido a una tradicional cena de Estado que se puede organizar en el contexto de la pandemia.

Trump quiere que López Obrador “se sienta cómodo” en su primer viaje al extranjero desde que llegó al poder, indicó el funcionario, que no quiso confirmar si la Casa Blanca exigirá al presidente mexicano que se someta a un nuevo test de la COVID-19 antes de la reunión.

“No voy a entrar en detalles, pero ya ha dado negativo (en el test de este martes) y tenemos mecanismos protocolarios para asegurar que todos los que participen, incluido el presidente, estén libres de COVID, y que sea un entorno seguro”, afirmó el funcionario.

Aunque el tema central de la visita será la celebración de la entrada en vigor del tratado comercial trilateral T-MEC, Trump también está agradecido a López Obrador por su “histórica cooperación en materia de inmigración”, apuntó la fuente.

“La inmigración ilegal ha bajado el 85 % y eso no habría pasado sin la ayuda de López Obrador”, subrayó.

Estados Unidos también ha detectado “una mejora notable en la cooperación antinarcóticos, con un aumento en el número de extradiciones este año” y un mayor impacto en los cárteles, agregó.