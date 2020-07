Nueva norma forzaría a alumnos extranjeros con clases en línea a dejar EE.UU.

Tweet on Twitter

Washington, 7 jul (EFE News).- Alumnos extranjeros que cursan estudios en EE.UU. podrían verse obligados a salir del país si sus centros dan únicamente clases en línea y no presenciales, según un anuncio de las autoridades de inmigración.

Como en multitud de países, la pandemia del coronavirus ha llevado a muchos centros en todo EE.UU a suspender las clases presenciales y a llevarlas a cabo exclusivamente en línea.

En este contexto, las autoridades migratorias estadounidenses apuntan que el Departamento de Estado no concederá visas a estudiantes matriculados en centros o programas que sean completamente en línea.

El resultado, igualmente, sería que estudiantes ya matriculados en estudios que se llevan a cabo en remoto y no presencialmente pueden verse forzados a salir del país, lo que afectaría a miles de jóvenes.

De ese modo, los estudiantes que quieran permanecer en EE.UU deberían buscar alternativas que incluyan la matriculación en programas que se impartan de modo presencial.

En junio el presidente Donald Trump firmó una orden que prohíbe la concesión de visados para ciertas categorías de trabajadores extranjeros hasta 2021, con la intención de favorecer el empleo entre los estadounidenses.