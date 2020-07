¡Mascarillas gratis!

¿Necesita una mascarilla o cubrebocas? Hay mascarillas de todos los colores e incluso algunas impresas con formidables diseños gráficos disponibles en línea, pero no son precisamente gratuitas. Tal vez usted pueda coser lo suficientemente bien como para hacerse su propia mascarilla a su gusto, pero en realidad, no todos tenemos ese talento o paciencia. En caso de apuro, use varias capas de cualquier tipo de tela, y envuelta alrededor de la nariz y la boca funcionará bien, pero un par de mascarillas diseñadas como tales pueden funcionar mejor y más fácil. Y como nos estamos cubriendo el rostro para salvar vidas, ¡hagamos que esto sea lo más fácil posible!

El estado de Washington ha comprado tres mil seiscientos millones de mascarillas de tela para proporcionar dos mascarillas en Washington a cada persona que esté por debajo del 200% del nivel federal de pobreza (lo que equivale, por ejemplo a una familia de cuatro miembros con ingresos de $ 52,400 o menos). Ya hemos enviado dos mil ochocientos millones de mascarillas a programas locales de emergencias, que están trabajando con varias organizaciones comunitarias y proveedores de servicios para entregarlas a las personas que necesitan mascarillas.

Las mascarillas estarán disponibles a través de su departamento local de salud pública y otras organizaciones comunitarias. Esté atento a las noticias locales sobre cómo se distribuyen las mascarillas en su área.

Mientras tanto, deseche todas las mascarillas que tenga que no se ajusten a su rostro correctamente o que tengan agujeros. Puede encontrar más información sobre las mascarillas faciales en el sitio web COVID-19 del estado.

Las mascarillas son seguras para la mayoría de las personas, pero algunas personas con ciertas enfermedades no pueden usarlas de manera segura. Hay varias excepciones en la orden estatal para usar mascarillas. Si no puede usar una mascarilla para la cara, simplemente no lo haga. No necesita explicar su afección a nadie, y no requiere de una “tarjeta de excepción de mascarilla falsa” como hemos visto circulando en las redes sociales. Si no le permiten entrar a algún establecimiento o tienda sin una mascarilla facial, pregúnteles acerca de las opciones de realizar compras de la tienda desde su vehículo, entrega a domicilio, u opciones de reunión virtual.

Y recuerde, cuando se trata de COVID-19, incluso aún después de tener sus mascarillas, está más seguro en su propio hogar. Cuando salga, hágalo solamente cuando se sienta bien; asegúrese de tener la cara cubierta cuando se encuentre en lugares públicos; manténgase al menos a seis pies de distancia de otras personas, y use abundante desinfectante para manos.