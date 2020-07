Ante protestas los Redskins estudiarán su nombre

Tweet on Twitter

Washington (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Por primera vez en su historia los Redskins de Washington dijeron que estudiarán detenidamente el apodo del equipo, después de que recientemente volviera a levantarse una serie de peticiones de que cambie su nombre.

Las más recientes protestas para que el equipo de Washington modifiquen su nombre se dan tras la muerte del afroamericano George Floyd, en Minneapolis, a manos de un policía blanco.

Una ola de manifestaciones a través del país se centran en que desaparezca la brutalidad policial, y buscan igualdad racial, por lo que el nombre del equipo de Washington nuevamente está bajo a lupa.

Pero su apodo ha estado envuelto en controversia durante décadas.

El ex propietario del equipo, Jack Kent Cooke, dijo en 1988, que “No hay una sola pizca, título u oportunidad en el mundo” de que los Redskins cambien su apodo.

Agregó que “Me gusta el nombre, y no es un nombre despectivo”.

Años más tarde, los manifestantes protestaron contra el apodo en el Super Bowl después de la temporada de 1991.

El problema se desvaneció en ambos casos, pero de vez en cuando, surge nuevamente.

Siempre sucede lo mismo, existe una ola de protestas, los Redskins se mantienen firmes y, finalmente, disminuye la atención al tema.

Esta vez con la muerte de Floyd el 25 de mayo, las protestas que siguieron llevaron a la destrucción de monumentos, la retirada de la bandera del estado de Mississippi y muchos otros cambios en el país.

El equipo de la NFL de Washington podría formar parte de ese cambio.

El equipo emitió una declaración el viernes diciendo que va a “someterse a una revisión exhaustiva del nombre del equipo”.

Es la primera vez bajo la dirección de Dan Snyder, propietario del equipo desde 1999, que la franquicia se ha ido hasta este punto.

Pero el equipo no ventiló por el momento una posibilidad de cambio, simplemente declaró que revisará el nombre.EFE

