Messi alcanza los 700 goles oficiales con el Barça y la selección argentina

Barcelona, 30 jun (EFE).- Después del gol de penalti en el empate del Barcelona contra el Atlético de Madrid (2-2), el argentino Lionel Messi alcanzó las 700 dianas oficiales en su carrera profesional con la camiseta de su club (630) y la selección argentina (70).

El delantero rosarino llega a una cifra redonda tras 862 partidos, con una media de 0,81 tantos por encuentro entre el conjunto azulgrana y la albiceleste.

Ante el Atlético de Madrid, Messi puso fin a una sequía de tres partidos sin ver portería -Sevilla, Athletic Club y Celta- y lo hizo de penalti, al estilo Panenka, en el minuto 49 para avanzar a su equipo contra una de sus víctimas favoritas.

Marcó el capitán azulgrana su gol número 32 en 41 partidos disputados contra el Atlético de Madrid. Un tanto que, sin embargo, no sirvió para que su equipo sumara los tres puntos. De ganar este jueves el Real Madrid al Getafe, puede dejar al Barcelona a cuatro puntos del liderato.

Desde su primer tanto el 1 de mayo de 2005 contra el Albacete, ha celebrado 441 tantos en LaLiga, 114 en la Liga de Campeones, 53 en la Copa del Rey, 5 en el Mundial de Clubes, 14 en la Supercopa de España y 3 en la Supercopa de Europa.

La media goleadora con la selección es algo más baja (0,68 tantos por partido) si se compara con la conseguida con el Barça (0,87 por partido).

Así, Messi suma con su selección 34 tantos en partidos amistosos, 21 en eliminatorias sudamericanas, 9 en partidos de la Copa América y 6 en la Copa del Mundo.

Otro récord que el astro argentino tiene cerca es el de más goles oficiales en un único club. Pelé logró 643 con el Santos, antes de irse al Cosmos estadounidense, trece más de los que actualmente acumula Messi con el Barça.

Aunque más allá de récords, Messi, pese al parón por la pandemia, sigue siendo la referencia de su equipo. Prueba de ello es que, desde que se reanudó la competición, los azulgranas no han sumado los tres puntos en dos de los tres partidos en los que no ha visto portería (Sevilla y Celta).

En lo que va de temporada, el argentino ya suma 27 dianas entre las tres competiciones -siendo el máximo goleador destacado de la LaLiga con 22 goles- y ha repartido 21 asistencias.